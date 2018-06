Voor Eden mag het WK beginnen! Dartele Hazard overschaduwt andere Duivels in makkelijke zege tegen Farao-loos Egypte ODBS/MDB/MH

06 juni 2018

21u44

Bron: Eigen berichtgeving 411 België BEL BEL 3 einde 0 EGY EGY Egypte

Als de bond Egypte als sparringpartner had gekozen om het moraal in en vooral rond de troepen wat op te vijzelen, bleek dat de goeie keuze. Het farao-loze Egypte -geen Mohamed Salah- kon immers alleen maar een muur van steen opbouwen. Gesloopt al in de eerste helft, met dank aan één man: E. Hazard. De kapitein dartelde zoals in zijn beste dagen en dan is er zeker voor de Egyptische medemens geen houden aan. Na een knap tegenvoets schot van Eden had Lukaku de rebound maar in te tikken, even later verzilverde Hazard een assist van Carrasco. De fluitjes van zaterdag maakten plaats voor een Mexican wave.

Zo hard blonk Hazard uit, dat hij zijn ploegmaats in de aanval naar het achterplan verdrong. Vooral Mertens en De Bruyne stelden teleur. Na de pauze en de nodige vervangingen zakte het tempo danig. Meunier en Batshuayi lieten na verder uit te diepen, Fellaini deed dat in de slotminuut wel op assist van 'Batsman' (3-0). Alleen toen Carrasco op zijn linkerflank in de rug gepakt werd, was het even schrikken. Zoals toen Ciman in de eerste helft een grote kopkans weggaf. Opvallend trouwens dat die laatste aan de aftrap stond. Martínez had het voor de match over "een interessant profiel". Een veeg teken aan de wand wat betreft de blessure van Kompany?