Voor deze job liet hij 5 miljoen liggen: Thierry Henry blijft assistent bij de Rode Duivels Kristof Terreur in Engeland

31 augustus 2018

12u14

Bron: HLNinEngeland 0 Rode Duivels Zijn vetbetaalde contract als analist bij de Engelse tv-zender Sky, zo’n 5 miljoen euro per jaar, zegde hij deze zomer op. Thierry Henry (40) hoopte op een aantrekkelijke trainersjob, liefst in Engeland, maar vond niet wat hij wou. En dus tekende hij bij de Rode Duivels. Vraag is hoe lang hij blijft.

Op 16 juli, net na afloop van het WK, verstuurde Henry een reeks tweets. Een waarin hij zijn afscheid als analist bij Sky Sports aankondigde, een job die hem per jaar zo’n vijf miljoen euro bruto opleverde en die hij combineerde met de baan van ‘T3’ bij de Rode Duivels, In een andere onderstreepte hij zijn ambitie om full time als trainer aan de slag te gaan – zijn periode bij de nationale ploeg had hij immers zijn diploma gehaald. Het was een openlijke sollicitatie naar clubs. Alleen de massale respons bleef uit. De meeste clubs hadden op dat moment al een trainer voor volgend seizoen. En ’t is nu niet zo dat Henry als T3 van de Rode Duivels de adelbrieven kan voorleggen die hij destijds als speler had.

Bij Aston Villa polsten de nieuwe eigenaars de entourage van Henry, in het geval de samenwerking de evaluatiegsprekken met trainer-onder-vuur Steve Bruce niet de gewenste uitkomst zou bieden. Uiteindelijk hield de Engelse tweedeklasser Bruce gewoon aan boord. Nader El-Sayed, op een blauwe maandag nog doelman bij Club Brugge en tegenwoordig spelersmakelaar, schreeuwde het uit dat hij in Londen vertegenwoordigers van Henry had ontmoet om over een job als bondscoach van Egypte te praten. Henry richtte zich tot de sociale media om alles te ontkennen: “Ik ben de voorbije weken in verband gebracht met diverse clubs en federaties, maar tot op heden hebben ik noch mijn agenten onderhandelingen gevoerd. Ik heb geduld en zal ten gepaste tijde een beslissing nemen.”

Met Bordeaux zat hij de voorbije week effectief om de tafel. Franse onIine media sprongen echter te snel te ver met hun conclusies, zoals dat tegenwoordig wel vaker gebeurt. Uiteindelijk bereikten Henry en de Franse club geen akkoord. Na een gesprek met de nieuwe Amerikaanse investeerders haakte ‘Titi’ zelf af. “Ja, de onderhandelingen zijn spaak gelopen”, bevestigde voorzitter Martin deze week.

En dus blijft Henry, tot hij wellicht iets beter vindt, aan de slag bij de Rode Duivels. Deze keer als eerste assistent in plaats van de vertrokken Graeme Jones. Bij Aston Villa blijft hij wel op de radar staan.