Voor de laatste zeven WK’s had de bondscoach telkens een verrassing in petto voor de Belgische WK-selectie

21 mei 2018

07u30 150 Rode Duivels Bondscoach Roberto Martínez heeft zijn 28-koppige WK-preselectie bekendgemaakt. Met Adnan Januzaj, Jordan Lukaku en Matz Sels zitten daar enkele verrassingen bij. Opvallend: sinds 1982 zat er telkens een wit konijn in de Belgische selectie opdook. Een overzicht.

1982: Maurice De Schrijver

Enkele dagen voor zijn 31ste verjaardag maakte Maurice De Schrijver zijn debuut bij de Rode Duivels. In de laatste oefenwedstrijd voor het WK van 1982 speelde de Aalstenaar tegen Denemarken centraal in de verdediging. België verloor de uitwuifwedstrijd met 1-0.

Verrassing alom toen bondscoach Guy Thys vervolgens De Schrijver meenam naar het WK in Spanje. Sterker nog: De blonde verdediger begon aan de partij in de openingswedstrijd tegen Argentinië. De Schrijver belemmerde Diego Maradona en diens ploegmakkers te scoren, waarna Erwin Vendenbergh de enige goal maakte. “Daar is 'em, daar is 'em!”

Nadien keerde Walter Meeuws terug in de basiself en viel De Schrijver uit de ploeg. In de laatste wedstrijd van het WK mocht hij echter opnieuw opdraven. België ging toen met 0-1 ten onder tegen de Sovjet-Unie. De Schrijver werd na iets meer dan een uur vervangen door Marc Millecamps. Een paar maanden later speelde De Schrijver zijn laatste match spelen voor de Duivels. Na een smerige fout van Michel De Wolf lag de linksachter van Lokeren maandenlang in de lappenmand. De Schrijver zou nooit meer zijn oude niveau halen.

1986: Patrick Vervoort

Als amper 21-jarige knaap ging Patrick Vervoort naar het WK in Mexico. De toenmalige Beerschot-speler moest de eerste twee partijen (1-2-verlies tegen Mexico en 1-2-winst tegen Iran)logischerwijs vanop de bank toekijken.

Maar door de matige prestaties van de Rode Duivels, kwam Vervoort in de laatste groepsmatch tegen Paraguay (2-2-gelijkspel) in de basis terecht. Nadien bleef hij in de ploeg en maakte hij een goal in de strafschoppenreeks tegen Spanje in de kwartfinales.

1990: Pascal Plovie

Vier jaar later toverde bondscoach Guy Thys een nieuw wit konijn uit zijn hoge hoed: Pascal Plovie. De Bruggeling had zijn WK-selectie te danken aan een sterk seizoen bij Club Brugge. Op het mondiale toernooi in Italië kwam Plovie in de eerste twee partijen niet van de bank. In de laatste groepswedstrijd tegen Spanje verving hij in de 31ste minuut de geblesseerde Marc Emmers. Plovie speelde in totaal vijf wedstrijden voor de Rode Duivels.

1994: Pascal Renier

Club Brugge was met liefst zeven spelers hofleverancier van de Rode Duivels voor het WK in de Verenigde Staten. Niemand twijfelde aan de selectie van onder meer Lorenzo Staelens, Franky Van der Elst en Vital Borkelmans. Het was wél een verrassing dat de 22-jarige Pascal Renier door bondscoach Paul Van Himst werd meegenomen. De verdediger speelde dat jaar nog maar zijn eerste seizoen in de basis bij Club. Renier kreeg geen speelminuten op het WK, maar zou uiteindelijk dertien caps verzamelen.

1998: Mike Verstraeten

Op 30-jarige leeftijd werd Mike Verstraeten door Georges Leekens geselecteerd voor het WK in Frankrijk. 'Iron Mike' bewees het gelijk van de bondscoach door in de openingsmatch tegen Nederland Patrick Kluivert, Jimmy Floyd Hasselbaink en de ingevallen Dennis Bergkamp af te stoppen. Het werd 0-0.

En toch was Verstraeten zijn basisplek kwijt. Nadien kwam hij in Frankrijk niet meer in actie. Leuk extraatje: de verdediger speelde zes partijen voor de Rode Duivels en verloor daarvan geen enkele (twee keer winst, viermaal gelijkspel).

2002: Bernd Thijs

Walter Baseggio moest door een blessure forfait geven voor het WK in Japan en Zuid-Korea. Zijn vervanger: Bernd Thijs. De toenmalige Genk-speler mocht wel niet op speelminuten rekenen. In zijn carrière werkte Thijs zeven matchen in een truitje van de Rode Duivels af.

2014: Divock Origi

Divock Origi was amper negentien jaar toen Marc Wilmots hem zeer verrassend selecteerde voor het WK in Brazilië. De toenmalige aanvaller van Lille stelde niet teleur. Integendeel. Origi viel in tegen Algerije, Rusland en Zuid-Korea. Tegen Rusland scoorde de technische spits de enige goal van de partij.

Romelu Lukaku kon geen potten breken en zag hoe Origi een basisplek kreeg in de achtste finale (tegen de Verenigde Staten) en de kwartfinale (tegen Argentinië).