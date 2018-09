Volgens Duitse international is er wereldwijd maar één speler beter dan Eden Hazard: "Indrukwekkend" TLB

10 september 2018

19u00

Bron: FourFourTwo 0 Rode Duivels Eden Hazard voetbalt al maanden op hoog niveau. De 27-jarige draaischijf van Chelsea was één van de smaakmakers van het WK in Rusland en ook in de Premier League liet hij al mooie dingen zien. Dat is ook Antonio Rüdiger niet ontgaan.

Rüdiger, verdediger van Chelsea en de Duitse nationale ploeg, stak in een interview met FourFourTwo zijn bewondering voor Hazard niet onder stoelen of banken. De 25-jarige verdediger met roots in Sierra Leone kreeg naar aanleiding van de Nations League-match die de Duitsers recent speelden tegen Frankrijk (0-0) een vraag over het Franse goudhaantje Kylian Mbappé. Maar Rüdiger maakte eerder van de gelegenheid gebruik om zijn ploegmaat te bewieroken.

"Mbappé is ongelooflijk snel", aldus Rüdiger. "Hij is echt goed. Je moet hem als team afstoppen, in je eentje is het bijna onbegonnen werk. Maar de beste speler ter wereld is Lionel Messi, en na hem komt Eden Hazard. Daarom verbaast het me wel dat we met Chelsea zo goed aan het seizoen begonnen zijn. Spelers als Hazard of N'Golo Kanté hebben een drukke zomer achter de rug door het WK en ze begonnen pas laat met ons te trainen. Maar ze ogen allebei fris, goed in vorm en zijn indrukwekkend aan het voetballen."

Sarri

Bij Chelsea werkt Rüdiger sinds dit seizoen met een nieuwe coach, Maurizio Sarri. De Italiaanse kettingroker laat Chelsea op een totaal andere manier voetballen dan zijn voorganger en landgenoot Antonio Conte. Voor de verdediger is dat geen verrassing.

"Door mijn periode bij AS Roma weet ik hoe Sarri zijn ploegen laat voetballen en die manier ligt me ook", aldus de Duitser. "Hij wil dat we onze tegenstanders hoog onder druk zetten, terwijl we vorig jaar toch defensiever speelden. Onze trainer is eigenlijk nooit tevreden, altijd ziet hij wel zaken die beter kunnen. Maar daardoor leer ik wel elke dag bij."