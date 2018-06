Volg het vertrek van de Rode Duivels hier om 11u30 live. Maar hopelijk niet met Eden Hazard als piloot... Redactie

12 juni 2018

18u40 13

Vandaag is het -eindelijk- zover. Onze Jongens reizen vanmiddag af naar Rusland. Het vertrek kan via livestream hierboven gevolgd worden vanaf 11u30. Naast de mascotte die hen zal uitwuiven, zal het cabine- en grondpersoneel een erehaag vormen vooraleer ze het vliegtuig instappen. Wanneer de Rode Duivels even voor de middag plaats zullen nemen in hun gepersonaliseerde driezit - elke speler krijgt immers drie zeteltjes tot zijn beschikking - zullen ze zich kunnen verkneukelen over hun eigen bloopers in het originele filmpje over de veiligheidsinstructies dat werd opgenomen. Bekijk de video's hieronder, met niemand minder dan onze kapitein Eden Hazard ook hier weer in grootse doen. En of Hazard goed in zijn vel zit.

Het menu voor de Duivels tijdens hun vlucht: een garnalencocktail, kip met kokosnoot, rijst en groenten of pasta met zalm en spinazie. Als dessert is er een rijsttaartje voorzien.

Buckle up, our @belreddevils are #REDFORTAKEOFF! ✈️🇧🇪 Enjoy the safety video for the world's best fans! pic.twitter.com/yo1XyGXRzZ Brussels Airlines(@ FlyingBrussels) link

De Duivels kunnen zich ook verwonderen over de 35 'grote momenten' uit de geschiedenis van onze nationale ploeg waarmee het interieur werd bekleed, via een stemming door onze lezers trouwens.