Vingers kruisen voor de WK-loting: Duivels moeten groep G vermijden of ze hebben een probleem

Dries Mertens en de Duivels moeten hopen dat ze niet in groep G terechtkomen. Rode Duivels Morgen is het eindelijk zover. Na de loting in het Russische Kremlin weten de Rode Duivels welke landen ze volgende treffen in de groepsfase van het WK voetbal. Bondscoach Roberto Martínez gaf aan dat er niets zoiets is als een goede of slechte loting, maar iets zegt ons dat de Spanjaard toch niet echt happig zal zijn om in groep G terecht te komen.

Concreet: meer dan in dezelfde poule als Spanje te belanden, is het meest gevreesde scenario dat België straks in de achtste finale zal uitkomen tegen de groepswinnaar of de nummer twee uit de groep van de Spanjaarden. Want dan tref je zeker een klepper: of Spanje of een reekshoofd - of er moet al iets heel geks gebeuren. Martínez beseft dat: "De loting zal een grote rol spelen."

In het achterhoofd van de bondscoach maalden de verschillende mogelijkheden. Eén groep wil Martínez en de rest van de Belgische bondstop absoluut vermijden: groep G. Anders hebben we een probleem. Met wedstrijden in Sochi en Kaliningrad, op respectievelijk 1.100 en 1.300 kilometer van het basiskamp in Moskou, zou de belasting voor de Rode Duivels een stuk hoger zijn dan in alle andere groepen.

"Niet té ver moeten reizen is belangrijk", benadrukte Martínez. "Verplaatsingen van langer dan drie uur (zoals naar Sochi en Kaliningrad, red.) zouden onze voorbereiding verstoren." Wat de bondscoach bedoelt, is dat bij langdurige reizen België twee dagen voor de wedstrijd naar de betreffende speelstad zou moeten afzakken, in plaats van de dag voordien - zoals in de kwalificatiefase. "De loting zal duidelijk maken hoeveel nachten we gaan kunnen doorbrengen in ons basiskamp."

