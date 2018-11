Vincent Kompany traint niet mee met de groep: “Hij is wel beschikbaar voor de wedstrijd” MDB & PJC

17 november 2018

20u45 1 Rode Duivels Opvallende afwezige op het trainingsveld vandaag: Vincent Kompany. De centrale verdediger trainde een dag voor het treffen met Zwitserland in de Nations League niet mee met de groep en bleef uit voorzorg binnen.

Omdat ook Jan Vertonghen en Thomas Vermaelen al in de lappenmand liggen, kan Roberto Martínez een fitte Vincent Kompany zeker gebruiken. Op de grasmat van de Swissporarena was de verdediger van Manchester City vanavond alvast niet te bespeuren. Kompany bleef eerder uit voorzorg binnen. De laatste training voor het duel met Zwitserland was een kwartier open voor de pers, maar nadien werd er getraind achter gesloten deuren. Op Twitter volgde de bevestiging. “Kompany trainde niet mee met de groep, maar is wel beschikbaar voor Zwitserland”, klonk het.

Donderdag stond ‘Vince the Prince’ nog in de basis in de met 2-0 gewonnen interland tegen IJsland. Kompany kreeg in de achterhoede Toby Alderweireld en Dedryck Boyata aan zijn zijde en mocht na de wissel van Eden Hazard zelfs even de kapiteinsband aantrekken. In de 84ste minuut werd ook Kompany zelf naar de kant gehaald door bondscoach Roberto Martínez. Jason Denayer kwam zijn 32-jarige landgenoot toen aflossen.

Martínez kan morgen alvast geen beroep doen op de geblesseerde Romelu Lukaku en Yannick Carrasco die na problemen met zijn paspoort nog in China zit. Ook Moussa Dembélé en Kevin De Bruyne zijn geblesseerd.