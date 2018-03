Vijf kandidaten, twee open plaatsjes centraal in de verdediging: wie is de zwakste schakel? Niels Vleminckx

22 maart 2018

08u31 0 Rode Duivels 23 Rode Duivels mogen mee naar het WK. De afvalrace in de ruime selectie is begonnen. Welke van deze verdedigers horen binnenkort de boodschap: "You are the weakest link. Goodbye"?

Wie weleens afstemt op de VRT-kanalen, zal de voorbije weken vast eens blijven hangen zijn op 'Iedereen Beroemd'. Dat heeft een nieuwe afsluiter: een langgerekte zoektocht naar de 'homo universalis'. Elke aflevering ondergaan de deelnemers een nieuwe proef. De kandidaat die het slechtst scoort valt telkens af.

Een format dat Roberto Martínez zó kan toepassen op zijn zoektocht naar een kern van 23 Rode Duivels voor het WK. En al zeker als het over centrale verdedigers gaat. Niet voor zijn certitudes - indien fit stappen Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen het vliegtuig naar Rusland op. Maar naast die vier zekerheden zoekt de bondscoach nog naar twee back-ups die de uiteindelijke selectie zullen halen. Twee, omdat indien de Belgen overschakelen naar een viermansdefensie, Vertonghen naar de linksachterpositie zal schuiven. Als er dan iets gebeurt met een centrale verdediger - niet onrealistisch met Kompany en Vermaelen in de ploeg -, is de spoeling wel heel dun.

Mechele?

Dan belooft de keuze voor de back-ups een pak lastiger te worden. Op dit moment lijken vijf namen in aanmerking te komen: Leander Dendoncker, Dedryck Boyata, Christian Kabasele en Laurent Ciman. Met als belangrijkste outsider Jason Denayer. We zouden geneigd zijn ook Brandon Mechele toe te voegen aan die lijst, ware het niet dat de verdediger van Club Brugge nog geen enkele keer de selectie van Martínez heeft gehaald. Aangezien de Spanjaard doorgaans zeer loyaal blijft tegenover zijn 'harde kern', is de kans op een ticket naar Rusland voor Mechele zeer beperkt.

Wie van het vijftal Dendoncker-Boyata-Kabasele-Ciman-Denayer heeft het meeste homo universalis in zijn bloed? De bondscoach zal zijn analyse niet luidop uitspreken voor zijn definitieve selectie. Een blik op hun statistieken van dit seizoen brengt wel helderheid.

Celtic vs. Watford

Enigszins verrassend kan Boyata uitpakken met de beste cijfers - met voorsprong zelfs. Hij won percentueel meer duels (69%), kopduels (69%), deed meer geslaagde tackles (67%) én haalde een beter passingpercentage (93%) dan zijn rechtstreekse concurrenten. Met die bedenking dat Boyata 'maar' bij Celtic Glasgow in de Schotse competitie speelt. Anderzijds: de Schotse kampioen eindigde in de groepsfase van de Champions League wel boven Anderlecht.

De stats van de anderen ogen minder indrukwekkend. Dendoncker scoort het minst goed op vlak van duels, maar heeft het voordeel van zijn polyvalentie - altijd nuttig op zo'n toernooi - en draagt in balbezit meer bij. Ciman (32) speelt in de matige Amerikaanse competitie, maar is wel met voorsprong de meest ervaren pion van de vier met zijn 19 interlands en 64 selecties. Christian Kabasele, op dit moment geblesseerd, heeft dan weer het voordeel met Watford in een grote competitie te voetballen. En hij is van grote meerwaarde bij stilstaande fases, zowel aanvallend als verdedigend.

De keuze ligt bij de bondscoach. Wie is zijn homo universalis? En wie vindt hij de zwakste schakel?