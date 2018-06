Vier jaar na België - Verenigde Staten en die iconische foto vieren De Bruyne en Lukaku Duivelse WK-goal op zelfde wijze Hans Op de Beeck

Het was dé iconische foto van de Rode Duivels van het WK in Brazilië, vier jaar geleden. Romelu Lukaku die na zijn invalbeurt voor de 2-0 zorgde in de achtste finales tegen de Verenigde Staten. Op assist van Kevin De Bruyne, in de eerste verlenging in Salvador. Ook na die goal vonden KDB en 'Big Rom' elkaar, toen ze een handshake boven de hoofden maakten. Een gebaar dat ze ook op het EK in Frankrijk twee jaar geleden herhaalden, tijdens de 3-0-zege tegen Ierland. Ook toen stond Lukaku twee keer in het kanon. De Bruyne zei na die partij dat er achter hun nummertje niet meteen een speciale betekenis zat. En nu dus ook in Moskou, tijdens België - Tunesië. De armen iets minder hoog in de lucht, wel met meer zelfvertrouwen. Zelfverzekerde blik in de ogen bij de beide Duivels, tot wasdom gekomen. Kunnen we dit nog eens herhalen op 15 juli in Moskou, zo rond de klok van de zessen, jongens? Ook een WK-finale verdient een iconische foto.