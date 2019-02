VIDEO. Voetbalbond gooit ‘dirigent’ Martínez in de strijd om stadions weer vol te krijgen bij matchen Rode Duivels TTV/CDB

27 februari 2019

18u40 0

Bondscoach Roberto Martínez is het uithangbord van de nieuwe wervingscampagne van de KBVB met het oog op de voorrondes voor het EK in 2020. “Een vanzelfsprekende keuze”, klinkt het bij woordvoerder bij de voetbalbond Pierre Cornez, voor wie Martínez veel meer is dan een bondscoach alleen: “Voor de start van de campagne hebben we de hulp van onze trainer ingeschakeld. Hij is de jongste jaren een centrale figuur geworden in het Belgische voetbal. Niet alleen is hij bondscoach, ook zet hij zich in voor het Belgische voetbal in zijn totaliteit. Roberto is een voorbeeld van professionalisme. Wat ons betreft was dit een eenvoudige keuze”. In een promotiefilmpje is Martínez te zien als... dirigent.

“Als de fans achter ons staan, dan geeft ons dat kracht. Hun steun maakt ons een sterkere ploeg”, gaf ook Martínez uitleg bij het initiatief. “De thuiswedstrijden zullen cruciaal zijn in de EK-kwalificatiecampagne. Om op ons best te zijn, zullen we onze fans nodig hebben. Tijdens onze vijf thuiswedstrijden moet er een vijandige sfeer ontstaan, dat zou echt een verschil maken.”

De Rode Duivels trappen de campagne af met een thuiswedstrijd in het Koning Boudewijnstadion tegen Rusland op 21 maart. Tickets voor die interland kosten tussen 20 euro (leden fanclub 1895) en 75 euro (categorie 1). De openbare verkoop voor alle supporters start morgen 28 februari. Ticketprijzen voor de andere thuismatchen tegen Kazachstan (8/6), Schotland (11/6), San Marino (10/10) en Cyprus (19/11) zijn nog niet beschikbaar. Wél kunnen fans een combiticket in categorie 4 (beide tribunes achter doel) aankopen. Het mini-abonnement biedt toegang tot alle vijf de kwalificatiematchen in Brussel en kost 115 euro.