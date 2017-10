VIDEO: Van zijn mama tot zijn 'ontdekker': zij feliciteren Jan in onze videoboodschap Mathieu Goedefroy

Vanavond gebeurt het: Jan Vertonghen wordt recordinternational voor ons land. De hele week al kon u via onze sportkrant en deze website naar die mijlpaal toeleven. De voorbije dagen verzamelden we dan ook een heleboel felicitaties voor Vertonghen, en wel van mensen die hem na aan het hart liggen. Van zijn 'ontdekker' en meesterscout Urbain Haesaert, tot zijn eigen moeder, ex-ploegmaat Siem de Jong, ex-coach Mark Wotte en zélfs een jeugdvriend uit zijn periode bij VK Tielrode: in deze video passeren ze allemaal de revue. Proficiat, Jan Vertonghen!