VIDEO. Rode Duivels winnen met vingers in de neus van zwak Kazachstan, Dries Mertens speelt rol in alle goals Redactie

08 juni 2019

23u16 66 België BEL BEL 3 einde 0 KAZ KAZ Kazachstan Rode Duivels Gedaan wat ze moesten doen. De Rode Duivels wonnen hun derde kwalificatieduel tegen een zwak Kazachstan met 3-0. Mertens, Castagne en Lukaku waren de doelpuntenmakers. Die eerste speelde een rol in alle goals. De Belgen blijven aan de leiding in hun groep met het maximum van de punten. Dinsdag wacht Schotland.

Het openingsdoelpunt van Dries Mertens:

De 2-0 van Timothy Castagne:

De 3-0 van Romelu Lukaku:

“Kazachstan is een indrukwekkende ploeg”, aldus bondscoach Martínez voor het kwalificatieduel tegen de nummer 116 op de FIFA-ranking. Nou, dat viel er toch niet aan te zien. Vijftien minuten doordrukken. Meer was er niet nodig om een zwak Kazachstan opzij te zetten. De Rode Duivels begonnen sterk aan de wedstrijd. Mertens schoot een lage voorzet van Hazard tegen de netten, amper drie minuten later kopte Castagne de geruststellende 2-0 voorbij Nepogodov. Lukaku en De Bruyne versierden nog grote kansen, maar we gingen rusten met een 2-0-tussenstand.

Ook de tweede helft begon perfect voor de Rode Duivels. In de 50ste minuut mocht Mertens uithalen. Zijn schot trof de paal, Lukaku stond op de juiste plaats om binnen te tikken: 3-0. Voor Mertens meteen zijn tweede assist van de avond. Hij was beslissend in alle goals. Na het derde Belgische doelpunt nam de thuisploeg gas terug. De drang naar voren was weg, de buit was binnen. De Rode Duivels pakken zo negen op negen.

Eerder op de avond won Rusland met 9-0 van San Marino. Schotland, dat dinsdag nog de Rode Duivels partij geeft in het Koning Boudewijnstadion, versloeg Cyprus met 2-1. In groep I staat België na drie speeldagen aan de leiding met negen punten. Rusland en Schotland tellen zes punten. Daarna volgen Cyprus (3), Kazachstan (3) en San Marino (0).