VIDEO. Rode Duivels trainen voltallig, Courtois weer bij de groep na maagproblemen DMM/PJC/NP

06 juni 2019

17u13 0 Rode Duivels Een voltallige groep van 28 Rode Duivels werkte vandaag de training af in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Kazachstan (zaterdag) en Schotland (dinsdag). Dat betekent dat Thibaut Courtois terug is na ziekte.

De doelman van Real Madrid had gisteren last van (lichte) maagproblemen, maar die zijn nu van de baan. Zijn aantreden in de komende interlands lijkt dus niet in het gedrang te komen. Keeperstrainers Inaki Bergara en Erwin Lemmens werkten zo weer met vier doelmannen. Ook Mignolet, Sels en Van Crombrugge zitten in de selectie.

Tijdens een uitgeregende oefensessie op het trainingscomplex in Tubeke stonden ook 24 veldspelers op het veld. Ook Eden Hazard. Zijn droomtransfer naar Real Madrid is nu helemaal in kannen en kruiken. Op officiële bevestiging is het voorlopig nog wachten. Vrijdagnamiddag trainen de Duivels een laatste keer voor de interland van zaterdagavond (om 20u45) in het Koning Boudewijnstadion tegen Kazachstan.

Na zeges in maart thuis tegen Rusland (3-1) en in Cyprus (0-2) staan de Duivels met het maximum van de punten aan de leiding in groep I. Rusland, Kazachstan, Cyprus en Schotland hebben allemaal drie punten, dwergstaat San Marino is puntenloos laatste.

Hieronder enkele actiebeelden vanop de training: