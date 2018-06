VIDEO: Rode Duivels trainen een tweede keer op Russische bodem, opnieuw zonder Kompany en Vermaelen Redactie

15 juni 2018

09u56 1 Rode Duivels De tweede dag op het WK en de derde op Russische bodem voor de Rode Duivels. Vanmorgen stond in Dedovsk opnieuw een training op het programma voor de mannen van Roberto Martínez, zonder Vincent Kompany en Thomas Vermaelen weliswaar.

Om stipt 10 uur verzamelden bondscoach Roberto Martínez in zijn spelers zich op het trainingsveld in Dedovsk. De Spanjaard kon op de tweede training van de Rode Duivels in Rusland rekenen op zijn voltallige selectie, minus Vincent Kompany en Thomas Vermaelen.

De twee geblesseerde verdedigers bleven binnen om een individueel programma af te werken en dat is in het geval van Vermaelen wel opvallend te noemen. De verdediger van Barcelona stond bij de laatste training op Belgiscche bodem wel nog even op het veld, maar werkt in Rusland dus individueel verder.

Bondscoach Martínez heeft nog tot zondag om de knoop omtrent zijn verdedigers door te hakken. 24 uur voor de eerste wedstrijd in de groepsfase tegen Panama moet de definitieve selectie met 23 namen op punt staan. Na de training van staan Toby Alderweireld en Michy Batshuayi nog de pers te woord. Morgen reist de selectie reeds naar Sotsji af.