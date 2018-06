VIDEO: Rode Duivels op de selfie met koning Filip, die op zijn beurt Hazard voor schut zet: "Niet té veel hamburgers eten!" TLB/NP/Philippe Ghysens

09 juni 2018

18u00 5 Rode Duivels Bekend bezoek vandaag in Tubeke, waar de Rode Duivels deze middag al trainden. Niemand minder dan koning Filip kwam de nationale ploeg immers een bezoekje brengen. De koning, die het middelpunt was van enkele selfies, kwam de Duivels succes wensen voor het WK.

Filip sprak met verschillende spelers en informeerde naar de kwetsuur van aanvoerder Vincent Kompany. Hij hield ook een korte toespraak tot de nationale ploeg en had zelfs ook een leuke kwinkslag aan het adres van Eden Hazard in petto. "Doe jullie best in Rusland en eet niet al te veel hamburgers."

De koning gaat de komende week net als zijn landgenoten supporteren voor de Rode Duivels en is ook van plan een wedstrijd in Rusland bij te wonen. Ook tijdens het WK in Brazilië gingen Filip en Mathilde ter plaatse supporteren voor de nationale ploeg.

Door het bezoek van de vorst waren er strengere veiligheidsmaatregelen van kracht in het oefencentrum. Maandag speelt de nationale ploeg in Brussel nog een oefenmatch tegen Costa Rica en op 18 juni openen ze hun WK tegen Panama.

Royal selfie with King Philippe 👑🇧🇪🇧🇪🇧🇪 @BelRedDevils pic.twitter.com/WckxBe64Dc Axel Witsel(@ axelwitsel28) link

A Tubize avec @BelRedDevils. Tout le pays est derrière vous! #REDTOGETHER 🇧🇪 pic.twitter.com/VjtTyjsVYu Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link

In Tubeke met @BelRedDevils. Het hele land staat achter jullie!#REDTOGETHER 🇧🇪#FifaWorldCup2018 🏆 pic.twitter.com/74ZupGpJWn Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link