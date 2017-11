VIDEO: De vreemde acties van Ciman én Boyata voorafgaand aan de 1-1 Thomas Lissens

21u46

Bron: Eigen berichtgeving 3 rv Boyata trapte naast de bal, Ciman trok Chicharito wel héél gretig tegen de grond. Rode Duivels Door de blessures van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen spelen de Rode Duivels met een onuitgegeven defensie tegen Mexico. En dat was er in de eerste helft toch enkele keren aan te zien. Waar Thomas Vermaelen zich nog goed staande hield, hadden Dedryck Boyata en vooral Laurent Ciman het toch een pak moeilijker.

En in minuut 38 kostte het getwijfel in de verdediging de Rode Duivels een strafschop. Lozano kon oprukken op rechts en in het centrum was Chicharito een pak sneller dan Ciman. Maar in plaats van het de spits van West Ham zo moeilijk mogelijk te maken, leek Ciman even te stoppen met lopen om de Mexicaan tegen de grond te trekken. Het leer ging terecht op de stip en Ciman mocht tevreden zijn dat hij geen rood karton onder de neus geduwd kreeg.

#Mexico were given the penalty when #IMFC CB Laurent Ciman pulled down Chicharito in the box as he tried to go for Lozano's cross. Really foolish and unnecessary. #Belgium #ElTri #BELMEX #MLS 🇧🇪🇲🇽 pic.twitter.com/QnT1rZveVP Jason Foster(@ JogaBonitoUSA) link

Maar Ciman was ook niet de enige Duivel die in de fout ging bij de fase. Ook Boyata had boter op het hoofd. De centrale verdediger van Celtic trapte een gat in de lucht met zijn rechter toen hij de voorzet van Lozano probeerde weg te werken. Het leer rustig ontzetten met de linker, leek hier toch eerder aangewezen...

🎥 | #UDAmistoso: 23' ¡Penaaaal para @miseleccionmx y amonestación para Ciman! https://t.co/0DQwBt3WP1 pic.twitter.com/dW1NZ1YtTB Univision Deportes(@ UnivisionSports) link