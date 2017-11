VIDEO: de legendarische verborgen camera met Josip Weber in de hoofdrol Yari Pinnewaert

De Gouden Schoen 1992 was een prooi voor Philippe Albert, maar nog meer dan de eindwinnaar die avond is toch de legendarische verborgen camera met de betreurde Josip Weber in de hoofdrol bijgebleven. Presentator Carl Huybrechts had vernomen dat de Belgische aanvaller met Kroatische roots sinds kort een gepassioneerd broodbakker was en hij besloot hem daar dan ook een flinke peer mee te stoven.

