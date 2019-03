VIDEO. Daar zijn de Rode Duivels weer: zetten Romelu Lukaku en co een eerste stap richting EK 2020? Redactie

18 maart 2019





In het Martin’s Red Hotel in Tubeke was het vandaag verzamelen geblazen voor de Rode Duivels. Voor vele jongens met een stevige staat van verdienste voor onze nationale ploeg, altijd een leuk weerzien. Al was er opnieuw slecht nieuws voor Martínez: na eerdere afzeggingen van De Bruyne, Witsel en Kompany zag de bondscoach vandaag Dembélé en Meunier afhaken. Ook Romulu Lukaku, die vandaag niet meetrainde, is erg twijfelachtig. De Rode Duivels moeten donderdag thuis tegen Rusland en zondag in Cyprus de eerste stappen zetten richting het EK 2020. Het worden voor België ook de eerste matchen na de Nations League-blamage van november vorig jaar in Zwitserland (5-2).