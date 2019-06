VIDEO. Daar zijn de Rode Duivels: Courtois en co blazen verzamelen in Tubeke Redactie

04 juni 2019

15u10

Bron: VTM Nieuws 0

De Rode Duivels vatten vandaag in het nationaal oefencentrum in Tubeke de trainingen aan in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Kazachstan (komende zaterdag) en Schotland (volgende dinsdag). De geselecteerde spelers arriveerden zonet in Tubeke:

Divock Origi vierde de Champions League-zege goed, zo gaf hij aan bij aankomst in Tubeke:

Eden Hazard kwam samen met zijn broer Thorgan en Thomas Meunier aan in Tubeke: “Niet té hard gevierd na de Europa League-zege”

