VIDEO. Courtois gaat zeldzaam aan het knoeien bij Duivels: "Zaken waaruit je kan afleiden dat er toch iets speelt"

21 maart 2019

22u06

Bron: VTM 0 Rode Duivels Amper twee minuten na de openingsgoal maakte Thibaut Courtois een zeldzame blunder tussen de palen van de Rode Duivels. Onze nationale doelman liet zich in z’n rug de bal afsnoepen, Cheryshev profiteerde: 1-1. “Dat zijn zaken waaruit je kan afleiden dat er toch iets speelt”, stelde analist Gilles De Bilde bij VTM.

Aan de rust van het EK-kwalificatieduel bespraken Timmy Simons en Gilles De Bilde bij VTM de flater. “Thibaut krijgt de bal teruggespeeld van Jan (Vertonghen, red.) en denkt dat hij meer tijd heeft dan hij werkelijk heeft. Hij zoekt de voetballende oplossing, zoals altijd. Maar de bal belandt ook nog eens op zijn mindere voet en daardoor verliest hij de controle. Jammer, want als keeper is het dan meteen doelpunt. Maar ik vind dat je hem dit kan vergeven”, oordeelde Simons.

Ook De Bilde ziet dat Courtois in de fout ging door netjes te willen uitvoetballen. “Je ziet hem centraal kijken voor een oplossing, maar die komt er niet. En dan is het te laat, moet hij zijn rechtervoet gebruiken en mistrapt hij zich. Of dit een mentaal gevolg kan zijn van z'n plek op de bank bij de laatste wedstrijd van Real Madrid? Bij een speler van zijn kwaliteiten zou dat niet mogen. Maar er is na de tegengoals tegen Ajax in de Champions League uiteraard veel gezegd en geschreven. En nu plaatst Zidane hem ook nog eens op de bank. Dat hoeft niet definitief te zijn. Maar goed, dat zijn natuurlijk wel allemaal zaken waaruit je kan afleiden dat er toch iets speelt.”

