VIDEO: Bondscoach Martínez kijkt uit naar WK-loting: "Meer enthousiast dan bang" Mathieu Goedefroy

10u17 0

Roberto Martínez is vanmorgen vanop Brussels Airport vertrokken naar de loting van het WK 2018, vrijdag in Moskou. De bondscoach stond nog even de pers te woord, voor hij op het vliegtuig stapte. "We zijn meer enthousiast dan bang", zei de sportieve baas van de Rode Duivels voor onze camera. "De loting wordt sowieso pas doorslaggevend vanaf de knock-outfase."

Photo News