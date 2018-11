VIDEO. Batshuayi tankt met twee treffers vertrouwen: “Doorgegaan tot het einde” MDB & MH

15 november 2018

23u07

Bron: VTM 1 Rode Duivels In afwezigheid van Romelu Lukaku kan Roberto Martínez op Michy Batshuayi rekenen. De spits kende tegen IJsland geen al te makkelijke wedstrijd, maar brak na de pauze toch de ban met twee treffers. “Ik ben gewoon doorgegaan tot het einde”, vertelde ‘Batsman’ aan VTM.

Akkoord het waren intikkers. De eerste na een uitstekende aanval voor een leeg doel, de tweede na mistasten van doelman Halldorsson. Maar de twee doelpunten doen Michy batshuayi ongetwijfeld deugd. In Valencia belandde hij op een zijspoor, vanavond wilde hij vertrouwen tanken in Brussel. Met doelpunt nummer elf en twaalf in het shirt van de Rode Duivels. “Het was een moeilijke wedstrijd”, vertelde de goaltjesdief. “Ze speelden heel defensief, maar we bleven aanvallen. Ik heb ook geluisterd naar de aanwijzingen van de trainer en ben gewoon door gegaan tot het einde.”

Hij werd dan ook voor zijn geduld beloond. Op zijn lauweren rusten lijkt er niet meteen in te zitten, want zondag volgt Zwitserland al. “We zijn bijna gekwalificeerd, we gaan die laatste match ook serieus nemen”, vertelde Batshuayi die op het einde nog wat trekkebeende. “Het gaat wel, dat is geen probleem hoor.” Maar goed ook, anders wordt de spoeling vooraan in de spits nog wat dunner. Want ook Romelu Lukaku ligt al in de lappenmand. “In de eerste helft kende hij wat tegenslag”, wist bondscoach Roberto Martínez te vertellen. “Hij bewoog goed bij de openingsgoal. Ik ben blij dat hij twee keer scoorde, maar daarnaast speelde hij ook gewoon een goede wedstrijd.”

Roberto Martínez: “Zwitserland wordt de finale”

“We hadden een moeilijke wedstrijd verwacht, want IJsland deed het goed op het WK”, zei Martínez na de wedstrijd. “Ze spelen met een sterke organisatie. In dit soort matchen moet je dan ook constant gefocust blijven. Met één actie kunnen zijn een doelpunt scoren. We scoren twee goals uit open spel, wat altijd plezier doet. Na de rust scoren we een fantastisch doelpunt, één van de mooiste die je in de Nations League zal zien.” Na dat eerste doelpunt haalde Martínez Eden Hazard en Dries Mertens naar de kant. Enter Adnan Januzaj en Hans Vanaken. Maar ook Jason Denayer mocht nog opdraven, al was dat slechts voor enkele minuten na de applauswissel voor Vincent Kompany. “Over die invallers ben ik ook tevreden. Zwitserland wordt de finale om als groepswinnaar te eindigen”, gaf Martínez nog mee.

Bij een nederlaag kunnen de Rode Duivels immers nog naast de Final Four in deze eerste editie van de UEFA Nations League grijpen. Om helemaal zeker te zijn van de kwalificatie, moet er in Luzern minstens een punt gepakt worden. “Dat wordt een andere wedstrijd. Zwitserland is een ander soort team en zij moeten winnen. Bovendien spelen ze thuis en dus zal het zoals een finale worden: die laatste negentig minuten bepalen alles”, vertelde Roberto Martínez. “Zij hebben ook graag de bal en met Xhaka en Shaqiri beschikken ze over vaardige spelers. Die ploeg speelt ook al jaren samen en ze begrijpen mekaar. Voor ons is een draw voldoende, maar wij gaan niet naar Zwitserland om op een gelijkspel te speculeren. We zullen op ons best moeten zijn.”