Vervangers grijpen hun kans niet: Rode Duivels spelen gelijk tegen Nederland nadat uitgerekend Danjuma heerlijke treffer van Mertens uitwist Thomas Lissens

16 oktober 2018

22u20 27 België BEL BEL 1 einde 1 NED NED Nederland

De Derby der Lage Landen is voor 31ste keer in de geschiedenis onbeslist gebleven: 1-1. De Rode Duivels kwamen na een sterk begin in Brussel op voorsprong via een heerlijke pegel van Dries Mertens, maar nog in de eerste helft zorgde uitgerekend Club Brugge-winger Arnaut ‘Danjuma’ Groeneveld voor de gelijkmaker na een dramatische pass van Timothy Castagne. Na de pauze gingen het tempo en het niveau naar beneden door de vele wissels die beide bondscoaches doorvoerden. Goals vielen er niet meer, ook omdat Simon Mignolet in het slot nog uitpakte met een cruciale reflex op een kopbal van Nathan Aké. Wat andermaal bleek: de vervangers van de vaste waarden zijn (nog?) niet in staat om dezelfde kwaliteit te brengen als Kompany en co.

