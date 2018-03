Vertrouwen in bondscoach Martínez allesbehalve groot: "Aan het tactische aspect zal het niet liggen" NP en RN

06 maart 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving Rode Duivels Het aftellen kan beginnen. Over exact 100 dagen gaat het WK voetbal in Rusland van start. Zullen de Rode Duivels beter kunnen doen dan op de twee vorige grote toernooien? In onze grote WK-enquête kon u reeds uw stem uitbrengen.

HEEFT U MEER VERTROUWEN IN DE RODE DUIVELS DAN OP DE TWEE VORIGE GROTE TOERNOOIEN?

Chris Van Puyvelde: “Omdat we het hier nu toch over cijfers, percentages en statistieken hebben: die van de Rode Duivels in het kwalificatietoernooi waren outstanding. Geen enkele match verloren, 28/30, 9 punten voorsprong op de tweede, 43 goals gescoord (het beste van alle Europese landen, samen met Duitsland)… Dát zijn de cijfers die Roberto Martinez in de aanloop naar het WK kan voorleggen en de cijfers die ook in het buitenland zijn opgevallen.”

Vital Borkelmans, gewezen assistent-bondscoach op WK 2014 en EK 2016: “Ik denk dat het verschil eerder bij het team dan bij de coach ligt. Aan het tactische aspect zal het niet liggen: Roberto Martínez hanteert een systeem dat goed is voor de huidige ploeg, maar wij speelden ook met een systeem dat goed was voor de ploeg op dat moment. Aan de ervaring van de coach zal het ook niet liggen. Martínez is ook al een keer ontslagen, maar daar gaat het straks niet om. Het draait om de spelers. Op het WK 2014 was het team nog vrij jong, op het EK 2016 waren er te veel blessures. Nu staan de internationals allemaal een stap verder, velen doen het ook uitstekend bij hun club. De vraag is vooral: welke spelers heeft de bondscoach straks ter beschikking en hoe zit het met hun vorm? In vergelijking met 20 jaar geleden moeten voetballers nu teveel wedstrijden spelen. Hoe komen ze straks uit die zware periode? Hoeveel spelers moet je missen door blessures en hoe fit zijn degenen die je ter beschikking hebt? Daar draait het straks om.”