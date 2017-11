Vertonghen: "We deden het goed achteraan" GVS

23u04

Bron: VTM 0 Photo News Rode Duivels Jan Vertonghen droeg bij afwezigheid van Eden Hazard de kapiteinsband tegen Japan. De verdediger zag een moeilijke match, maar was blij dat er geen tegendoelpunt werd geslikt.

"Het was zeker geen makkelijke partij. We wisten dat Japan met veel energie ging spelen, wat je ook zag vanaf het eerste fluitsignaal", begon kapitein Jan Vertonghen bij VTM zijn relaas over de match. "Het was in het begin moeilijk om vanonder die druk uit te komen, maar uiteindelijk versierden ze geen uitgespeelde kansen. Naarmate de wedstrijd vorderde, kregen wij balbezit, het was logisch dat Japan die hoge pressing niet kon aanhouden."

Maar in balbezit was het vaak te weinig voor onze Rode Duivels. "Dat klopt, maar we speelden vandaag opnieuw een ander systeem met andere jongens. Dat vraagt tijd. En Japan is gewoon een goede ploeg. Dan loopt het niet altijd zoals je wil. Maar we sluiten af met een zege en er waren zeker ook goede dingen die meekunnen naar de toekomst. Bovendien houden we de 0 en deden we het goed achteraan."

Het gevoel na de twee oefenduels? "Het kon zeker beter, maar het is belangrijk dat we tegen dit soort landen spelen. De ene uit Midden-Amerika, de andere uit Azië. De landen uit Europa kennen we nu wel al, dus het is goed om dit type wedstrijden te spelen", besloot Vertonghen.

