Vertonghen over zijn nakend statuut van recordman: "In andere landen was ik er niet gekomen" 19u54

Bron: Belga 0 REUTERS Rode Duivels Een aftands stadion, lage temperaturen en mogelijk ook regen: er zijn leukere omstandigheden om op gelijke hoogte te komen van recordinternational Jan Ceulemans, maar Jan Vertonghen laat het niet aan zijn hart komen. "Ik ben heel trots dat ik dit record kan evenaren", vertelde Vertonghen in het Grbavicastadion in de Bosnische hoofdstad Sarajevo.

Vertonghen pakt zaterdagavond tegen Bosnië-Herzegovina zijn 96e cap en daarmee doet hij exact even goed als Ceulemans. Als Vertonghen dinsdag in de slotwedstrijd tegen Cyprus nog eens speelminuten krijgt, wordt hij met 97 caps alleen recordhouder en dat had de verdediger van Tottenham Hotspur niet meteen verwacht. "Kompany, Dembélé, Fellaini en Defour hadden al twintig of meer interlands gespeeld vooraleer ik erbij kwam. Ik ben er pas naar beginnen kijken toen ik hen voorbijging, ik denk dat Vince de laatste was. Het record in België staat wel niet al te scherp, in andere landen was ik er niet gekomen. Maar twee à drie spelers in deze selectie zullen deze persconferentie ooit ook houden. Daar ben ik zeker van", aldus Vertonghen daags voor de WK-kwalificatiewedstrijd.

REUTERS

Generatiegenoot Kompany liet eerder al uitschijnen na het WK in Rusland mogelijk een punt te zetten achter zijn carrière als international. Vertonghen hoopt nog een tijdje door te gaan. "Ik ben dertig geworden afgelopen zomer en dan moet je over zo'n dingen wel durven na te denken. Ik zal echter bij de nationale ploeg blijven zolang mijn lichaam het toelaat."

BELGA

Vertonghen speelt intussen al een eeuwigheid in de verdediging bij de Rode Duivels, maar René Vandereycken haalde hem destijds wel als middenvelder bij de selectie. "Niemand in België kende mij destijds, ik had er nooit profvoetbal gespeeld. Ik moet mij daar niet over schamen, ik was trots om erbij te zijn. Vandereycken had mij gescout en op die positie gezet. Hij zag in mij een middenvelder, net als meerdere coaches. Ik heb ook een tijdje gedacht dat mijn toekomst op die positie lag. Ik kwam er echter al snel achter dat ik beter was in de verdediging. Gelukkig heb ik die switch snel kunnen maken."