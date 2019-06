Vertonghen mist maatje Dembélé bij Rode Duivels: “Ik hoop dat we hem nog terug zien” QJ

10 juni 2019

17u38 0 Rode Duivels In aanloop naar het EK-kwalificatieduel tegen Schotland van morgenavond stond Jan Vertonghen vandaag de pers te woord. De Tottenham-verdediger gaf grif toe dat het voor hem slopende seizoen nu wel tot z’n einde mag komen: “Het is mooi geweest.”

Vertonghen was eerlijk toen hem werd gevraagd of hij niet stilaan naar zijn vakantie snakt: “Ik kijk altijd uit naar wedstrijden te spelen, maar nu is het mooi geweest. Ik kijk eerlijk gezegd wel uit naar morgen 23 uur.”

Zaterdag blikten de Belgen eenvoudig de Kazakken in met 3-0. Tegen Schotland verwacht Vertonghen een lastigere klus voor de Rode Duivels. “Ik verwacht meer van Schotland dan van Kazachstan. Schotland verloor dan wel met 3-0 in Kazachstan maar de omstandigheden ginder zullen wel in hun nadeel hebben gespeeld. Er zal nu meer weerstand zijn. Maar we moeten eerlijk zijn: we moeten die wedstrijd gewoon winnen en spelen zoals we de jongste wedstrijden hebben gespeeld.”

Zeggen dat de Belgische verdediging tegen de Kazakken niet op de proef werd gesteld, is een understatement. Toch vond Vertonghen het geen gemakkelijke avond: “Het was wel moeilijk tegen Kazachstan. Als verdediger werd ik niet veel betrokken in het spel. Dat was niet onze fout, maar ze kwamen niet in onze buurt. En dat is vervelend want dan zie ik niet veel ballen. Het is al lang geleden dat we een kwalificatiewedstrijd verloren. Toch zijn deze wedstrijden belangrijk. Je leert altijd wat bij. We moeten zorgen dat we geen goals tegen krijgen. Deze wedstrijden zijn dus niet waardeloos. Het gaat tenslotte nog altijd om drie punten.”

Toen iemand van de pers hem opwierp of hij niet bang was voor blessures, zo vlak voor de vakantie, schrok de centrale verdediger even terug: “Ik dacht er niet aan, maar jij doet me er wel aan denken nu. Neen, ik ben blijven trainen met het oog op de Champions League-finale en dat hield me wel scherp.”

De aanwezige Schotse journalisten wilden van Vertonghen horen waar de zwaktes lagen in het Belgische elftal. Sterke Jan liet zich echter niet op een uitschuiver betrappen: “Die ga ik je niet vertellen. Maar als Schotland ertegenaan gaat en wij niet, dan verliezen we. Ze hebben ook Andy Robertson, een van de beste flankverdedigers in Europa. Ik heb geen revanchegevoelens omdat we tegen hem en Liverpool in de CL-finale verloren. Het gaat om drie punten, niet om wraak. Schotland heeft nu een andere coach dan een jaar geleden, toen we 0-4 tegen hen wonnen. Ik verwacht nu meer van hen. Het zal fysieker zijn nu. Ze zullen ook defensiever spelen.”

Tot slot werd er gepolst naar de afwezigheid van Vertonghens goede vriend Moussa Dembélé. “Ik hoop dat we hem nog terug gaan zien bij de nationale ploeg”, bekende Vertonghen. “Als speler en als mens. Als ik hem hoor, is hij toch altijd heel positief over China.”