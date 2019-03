Vertonghen: "Herinneringen aan WK geven goesting in EK” XC

20 maart 2019

17u10

Bron: Belga 0 Rode Duivels De Rode Duivels openen morgen hun kwalificatieparcours richting het EK van 2020 met een thuiswedstrijd tegen Rusland. "We willen deze campagne goed starten en tonen waarom we de nummer 1 zijn op de FIFA-ranking", vertelde Jan Vertonghen in het Belgian Football Center in Tubeke.

"Ons doel voor de start van deze kwalificaties is simpel", stak Vertonghen van wal. "We willen onze groep winnen. We spelen allemaal graag voor de nationale ploeg, ook tegen zogenaamde kleine landen. De herinneringen aan het WK smaken nog steeds zoet, en geven ons goesting voor het EK. Morgen moeten we wel bij de les zijn, want Rusland is een respectabele tegenstander. Dat hebben de Russen nog op het WK getoond."

Met 110 caps is de 31-jarige Vertonghen recordinternational. Generatiegenoot Marouane Fellaini kondigde eerder zijn afscheid aan, maar Vertonghen denkt nog lang niet aan stoppen. "Ik zal zeker doorgaan tot het EK 2020", aldus de Oost-Vlaming. "Maar het valt niet te ontkennen dat de leeftijd, de vele wedstrijden en de zware competities hun tol beginnen te eisen. De beslissing over een afscheid bij de nationale ploeg moet iedereen individueel maken, al hoop ik dat ook de andere routiniers doorgaan tot minstens na het EK."

Vertonghen is ook dit seizoen weer sterk op dreef bij Tottenham. Enkele weken geleden maakte hij in de Champions League nog indruk tegen Borussia Dortmund op de linkerwingback, een positie waar hij ook bij de nationale ploeg kan spelen. "Dat kan inderdaad een oplossing zijn als het nodig is. Ik heb er trouwens al gespeeld bij België, tijdens de kleine finale op het WK tegen Engeland toen Nacer Chadli uitviel. Het is dus een mogelijkheid, maar niet de eerste optie."