Vertonghen fit, Eden Hazard niet op training

11u16

Jan Vertonghen is hersteld van zijn enkelblessure. De verdediger van Tottenham werd gemist tegen Mexico, maar trainde vanochtend mee in Tubeke en is helemaal klaar voor de wedstrijd tegen Japan. Eden Hazard was de enige die ontbrak op training. De aanvaller van Chelsea ondervindt wat hinder van de trappen die hij moest incasseren tegen Mexico en werkte gisteren uit voorzorg een individueel programma af.

