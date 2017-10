Verrast Martínez straks met WK-selectie? "Naast ervaring heb je ook nieuw bloed nodig. Jongeren voor wie het de eerste keer is" Mike De Beck

Bron: FIFA 0 Photo News Rode Duivels Na de geslaagde WK-kwalificatiecampagne legt de FIFA nu hun oor te luister bij Roberto Martínez. Met het oog op het WK in Rusland onderstreept de bondscoach van de Rode Duivels de rol van Thierry Henry als assistent-coach. Maar hij licht vooral ook een tipje van de sluier over zijn WK-selectie op.

Onze bondscoach strooit met de complimentjes als het op zijn assistent-trainer aankomt. "De kwaliteit van zijn werk is verbazingwekkend", vertelt de Spaanse coach op de website van de FIFA. "Hij is al even veeleisend als toen hij nog een speler was en het was die kwaliteit die hem tot een van de beste spelers ter wereld maakte. Hij beschikt over de knowhow en de ervaring dat het winnen van de wereldbeker met zich meebrengt. Dat is onschatbaar van waarde voor ons omdat we nog enkele mentale barrières moeten slopen om dat te kunnen bereiken."

"In een nationale ploeg heb je niet veel tijd om te besteden met je spelers en met zijn kwaliteiten en expertise helpt Thierry ons om er het beste uit te halen. Als je bijvoorbeeld een aanvaller bent, is het een groot voordeel als je met hem kan praten over beweging in de zestien", vertelt hij.

Tegelijkertijd komt Martínez ook op de proppen met een bekommernis. "De volgende stap voor ons is de loting en dan kunnen we ons mentaal voorbereiden op het WK. De zwaarste job voor mij wordt om de kern van 28 spelers naar 23 af te slanken."

Martínez gaat zelf nog even verder over de balans in zijn selectie. "Het is belangrijk dat je een zekere balans hebt als je je klaarmaakt voor een groot toernooi. Je hebt nieuw bloed nodig, jonge spelers die stoutmoedig zijn, die overlopen van enthousiasme. Jongeren voor wie het de eerste keer is. En je hebt ook ervaren spelers nodig die je een gevoel van veiligheid geven en over de knowhow beschikken als er een grote wedstrijd zit aan te komen."

