Vermaelen over lastige situatie: "Ook bij de B-ploeg van Barça mag ik niet spelen" 15u14

Bron: Belga 0 BELGA Rode Duivels Het seizoen van de 31-jarige Thomas Vermaelen tot nu toe is kort samen te vatten. De enige speelminuten die hij verzamelde, kwamen er begin vorige maand in Griekenland, toen hij de geblesseerde Vincent Kompany moest vervangen.

Kompany is nog steeds niet hersteld van zijn kuitblessure - hij is maandag reeds teruggekeerd naar City om te revalideren - en dus zal Vermaelen zaterdag in Sarajevo meer dan waarschijnlijk voor de tweede keer op rij aan de aftrap staan. "Vince is er niet bij en dus is de kans groter dat ik speel. Ik begrijp wel dat er wat twijfel is omdat ik niet veel speel bij mijn club, al voel ik niet de drang om me hier telkens weer te bewijzen. Ik ben vooral blij dat ik erbij ben", vertelde Vermaelen na de training in Tubeke.

Bij FC Barcelona zit Vermaelen momenteel op een dood spoor. De verdediger had op meer gehoopt nadat hij deze zomer van een uitleenbeurt bij AS Roma was teruggekeerd. "De club heeft me toen gezegd dat ik niet weg mocht. Ik moest blijven, ondanks interesse van andere clubs (onder meer Everton en Anderlecht, red) en ze trokken ook geen andere verdedigers aan. Nu blijkt dat ik geen speelminuten krijg en ben ik dus in een moeilijke situatie terechtgekomen. Ik probeer extra te trainen en positief te blijven, maar wedstrijden vervang je niet zomaar en ik kan er momenteel niets aan veranderen. Ook bij de B-ploeg van Barça mag ik niet spelen (omdat Vermaelen er niet op de spelerslijst staat, red) en dat is natuurlijk wel spijtig."

Met een gebrek aan speelminuten dreigt het WK van komend jaar mogelijk wel in gevaar te komen, als zijn situatie op clubniveau niet zou veranderen. "In het voetbal kan alles snel veranderen: een ploegmaat kan geblesseerd geraken of een schorsing oplopen. Het WK en een eventuele transfer in januari zijn zorgen voor later, dat zien we dan wel en daar wil ik nu nog geen uitspraken over doen. In mijn contract staat wel een stevige transferclausule, zelfs voor Premier League-clubs aan de hoge kant."

Zaterdag tegen Bosnië krijgt Vermaelen zijn 63e cap. Deze campagne speelde hij naast Griekenland ook tegen Cyprus en in de oefeninterlands tegen Tsjechië en Rusland. "Het zou natuurlijk positief zijn als ik ook deze keer met speelminuten kan terugkeren naar Barcelona. Dan kunnen zij ook zien dat ik er sta als ze me nodig hebben", besloot Vermaelen.

Voor Axel Witsel wordt het deze keer een lange voorbereiding vooraleer hij aan spelen kan toekomen. Na zijn uitsluiting in de wedstrijd tegen Gibraltar zit hij zaterdag in Bosnië zijn tweede schorsingsdag uit en dus kan hij ten vroegste komende week dinsdag in de slotwedstrijd tegen Cyprus in actie komen.

In Sarajevo moet de regulator op het middenveld dus vervangen worden. "Ik kijk in deze selectie dan vooral naar Youri Tielemans, Kevin De Bruyne die een rij lager ook uit de voeten kan, Steven Defour en Marouane Fellaini. Het zijn allemaal spelers met specifieke kwaliteiten", vertelde Witsel na afloop van de training in Tubeke. Radja Nainggolan was ook een mogelijkheid, maar de middenvelder van AS Roma werd voor de tweede keer op rij niet opgeroepen. "Radja is een goeie speler, belangrijk voor het team. Het is echter niet aan de spelers om te beslissen wie er al dan niet geselecteerd wordt."

Een overbodige tackle tegen voetbaldwerg Gibraltar leverde de middenvelder van Tianjin Quanjian naast de uitsluiting ook twee speeldagen schorsing op. Daarvan zat hij er begin vorige maand tegen Griekenland al eentje uit. "Eind vorige week heb ik vernomen dat het een schorsing van twee speeldagen was. Ik had me eraan verwacht, ook al hoopte ik dat het bij één wedstrijd zou blijven. Er zit dus niets anders op dan me op de wedstrijd van dinsdag voor te bereiden. Ik ben al sinds vrijdagavond in België en heb het weekend bij mijn familie doorgebracht. Ik vond het belangrijk om de hele voorbereiding mee te maken, ook al kan ik zaterdag niet spelen. In principe reis ik mee naar Sarajevo en bekijk ik de wedstrijd vanuit de tribune. Bosnië wordt voor ons de lastigste verplaatsing in deze groep, een echte test. Zij spelen immers hun laatste kans uit. Voor mij is het natuurlijk frustrerend dat ik er net in de topwedstrijden tegen Griekenland - waar we ons bovendien kwalificeerden voor het WK - en Bosnië niet bij kan zijn, maar het is nu eenmaal zo."

