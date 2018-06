Vermaelen geeft Belgische burger moed: "Of ik fit geraak? Dat komt wel in orde" TLB

03 juni 2018

13u34

Bron: VTM Nieuws 0

Op nieuws over de blessure van Vincent Kompany is het nog wachten, maar Thomas Vermaelen geeft de fans van de Rode Duivels toch al wat moed. De centrale verdediger van FC Barcelona, die halfweg mei uitviel met een klein scheurtje in de hamstring, gaf bij VTM Nieuws aan dat hij normaal wel fit zal raken voor het WK in Rusland.

"Het komt wel in orde, denk ik", stelde Vermaelen. "Of ik de volgende wedstrijd ga spelen, moeten we nog beslissen. Dat mijn beschikbaarheid extra belangrijk wordt door de blessure van Kompany? Dat weet ik niet, we zullen zien hoe ernstig zijn kwetsuur is."