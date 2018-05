Vermaelen en Witsel blijven binnen, andere Rode Duivels staan op trainingsveld Redactie

29 mei 2018

11u53 0 Rode Duivels De spelersgroep van de Rode Duivels is bijna compleet. Op Simon Mignolet na is de volledige ruime voorselectie present op Tubeke. Dat is wel nog niet het geval op het trainingsveld.

Tijdens de eerste echte groepssessie van deze ochtend ontbraken Thomas Vermaelen en Axel Witsel. De twee bleven binnen voor verzorging. Jordan en Romelu Lukaku, die met kleine kwaaltjes sukkelden, zijn wel present.

De training begon zeer ontspannen, met een 'ongroeningsritueel' voor de lading Rode Duivels die sinds gisteren neergestreken is in het oefencentrum. Dries Mertens en de andere nieuwe gezichten moesten voor de training door een door de spelers gevormde tunnel lopen, terwijl ze vriendschappelijke tikken tegen billen en hoofd kregen. Boys will be boys.