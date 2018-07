Verhaeghe hoopt dat Belgen even ambitieus zijn als Rode Duivels: "Onze kansen zijn 50-50. Geloof erin!" Pieter-Jan Calcoen

05 juli 2018

05u00 0 Rode Duivels #RedTogether. De hashtag vat de boodschap van ondervoorzitter Bart Verhaeghe richting Brazilië samen. Wat volgt, is een monoloog vol hoop.

"Had je me op voorhand gezegd dat Zweden, Rusland en Engeland in de kwartfinale van het WK zouden staan, dan had ik je niet geloofd. In die tabelhelft zit ook nog Kroatië, dus één van die landen staat sowieso in de finale. Dat is merkwaardig. ’t Is voor de grote landen nog geen makkelijk toernooi geweest – Spanje, Duitsland, Portugal… Iedereen heeft moeilijkheden gekend, ook wij. Wel, dan moet je blij zijn dat je bij de laatste acht zit – dat is niet evident, hoor."

"Een kwartfinale op het WK is goed voor ons voetbal, zo heb ik vooraf als doelstelling gegeven. Kijk, ik ben consequent, ik blijf daarbij. Ik ben dus tevreden, maar niet voldaan. We zullen nu proberen verder te gaan, béter te doen."

