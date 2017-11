Verdediging niet in paniek na drie tegengoals: "Hier kunnen we uit leren" Pieter-Jan Calcoen

23u49 0 Photo News Rode Duivels De Belgische defensie kon tegen Mexico geen goed rapport voorleggen - drie tegengoals, zeg . Laurent Ciman en Thibaut Courtois weigerden evenwel uitsluitend negatief te zijn: "Er zijn werkpunten, maar hier kunnen we uit leren."

"Ik had persoonlijk beter kunnen doen." Laurent Ciman toonde zich zelfkritisch na zijn slechte prestatie tegen Mexico. De verdediger van Montreal Impact kende grote problemen met de kwieke Mexicanen. "Maar mocht dit een officiële interland geweest zijn, dan hadden we het wellicht anders aangepakt", klonk het vergoelijkend. "Nu speelden we voortdurend man tegen man - zij bleven met drie voorin. Ik kan me voorstellen dat we in de toekomst tegen een gelijkaardige tegenstander met een viermansdefensie zouden aantreden."

Wat Ciman daarnaast een excuus vond, was het gebrek aan automatismen. "Zo was het de eerste keer dat ik aan de zijde van Boyata speelde. Zelfs op training hadden we niet kunnen oefenen. Dan is het logisch dat de samenwerking niet perfect verliep, toch?"

Courtois: "Gezonde dosis pech bij tegengoals"

Dat element haalde ook doelman Thibaut Courtois aan. "Dit was niet de gebruikelijke achterhoede", aldus Courtois. "Je kunt misschien wel één speler wijzigen, maar nu waren het er véél meer. Ach, al bij al vind ik niet dat we het slecht gedaan hebben. Tuurlijk zijn er werkpunten, maar daar dienen oefenwedstrijden net voor. En bij de tegendoelpunten hadden we een gezonde dosis pech. Het komt wel goed, hoor."

Op voorwaarde dat Alderweireld, Kompany en Vertonghen - tegen Mexico geblesseerd - snel terug zijn dan toch.

