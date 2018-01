Vanmiddag loting fonkelnieuwe Nations League: sowieso topmatchen voor de Rode Duivels Niels Poissonnier

24 januari 2018

08u18 7

Spanning verzekerd. Da's het minste wat je kan zeggen van de Nations League, het gloednieuwe format van de UEFA waar vanmiddag (12u) in Lausanne voor geloot wordt. Alle Europese landen treffen in het najaar tegenstanders van hun eigen niveau - de indeling is gemaakt op basis van de UEFA ranking. In het geval van de Rode Duivels zal dat dus tegen pakweg Frankrijk en Kroatië zijn. Of Engeland en Nederland - 't zijn maar twee van de vele mogelijkheden. Vier interlands (heen en terug) zullen vervolgens uitmaken welke vier landen uit League A hun poule winnen en in juni 2019 - ná de klassieke EK-kwalificaties - in de Finals mogen strijden voor de titel van de Nations League. Wie laatste in zijn poule eindigt, zakt naar League B.

Een EK-ticket valt er via de Finals níet te verdienen, maar de groepswinnaars (dus ook in League B, C & D) die zich in 2019 niet via de gekende kwalificatiewedstrijden kunnen plaatsen voor EURO 2020, krijgen nadien wel nog een kans in de play-offs (in maart 2020). Zijn ze wel al geplaatst, dan wordt hun plaats ingenomen door het volgende hoogst gerangschikte team. Want in elke League staat sowieso één ticket op het spel - in Andorra zijn ze alvast fan.

