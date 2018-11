Vanaken over Nations League-duels tegen IJsland en Zwitserland: “Wil ook bij Rode Duivels beslissend zijn” XC

12 november 2018

16u53 0 Rode Duivels Rode Duivel Hans Vanaken stond vandaag de pers te woord naar aanleiding van de komende Nations League-duels. “Als ik speel, zal ik er alles aan doen om te scoren”, klonk het bij de smaakmaker van Club Brugge.

Vanaken werd door Roberto Martínez andermaal opgeroepen voor de Nations League-partijen thuis tegen IJsland (15 november) en uit tegen Zwitserland (18 november). Daardoor kan de Club Brugge-speler niet deelnemen aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’. “Dat vind ik niet erg”, luidt het bij Vanaken. “Het is nu eenmaal uniek om voor de nationale ploeg te spelen.”

Of hij veel speelminuten krijgt, valt nog af te wachten. “Ik verwacht niet dat ik in de basis zal staan. Maar als ik speel, dan wil ik beslissend zijn. Ik zal er in dat geval alles aan doen om te scoren. Een beetje zoals bij Club Brugge. Mijn statistieken zijn alvast goed. Hoe dat komt? Dat kan ik niet echt verklaren. Alles valt mee, zeker? Kijk maar naar Ruud Vormer. Vorig seizoen lukte ook alles bij hem. Dat zijn zo van die periodes. Ik zit in de vorm van mijn leven.”

“Het is nu aan mij om die vorm aan te houden. Ik heb wel nog altijd het gevoel dat ik mijn uiterste best moet doen om deel uit te maken van deze groep”, aldus Vanaken. “Er zijn nu ook wel enkele geblesseerden. Wanneer die Rode Duivels terugkeren, dan hoop ik het de bondscoach bij de volgende selecties zo moeilijk mogelijk te maken.”