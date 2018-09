Vanaken: "Als ik er één moet noemen waarvan ik fan ben, is het Eden Hazard"



04 september 2018

De Rode Duivels troffen elkaar op training in Tubeke voor het eerst sinds het WK in Rusland. Nieuwkomer Hans Vanaken van Club Brugge, die naar eigen zeggen fan is van Eden Hazard en Thierry Henry, stond de pers te woord.

Vanaken is een van de vier nieuwkomers in de selectie van Roberto Martinez, naast Timothy Castagne (Atalanta), Birger Verstraete (KAA Gent) en Leandro Trossard (Racing Genk). "Ik kwam een halfuur te vroeg aan om zeker op tijd te zijn", vertelde de aanvallende middenvelder. "Ik probeer kalm te blijven en niet nerveus te worden, maar dit voelde toch als een eerste schooldag. Alles is nieuw voor mij."

Op zijn 26ste was de selectie volgens Vanaken verdiend, na onder meer de landstitel met Club en de trofee voor Profvoetballer van het Jaar. "Ik heb mijn beste seizoen achter de rug. Mijn spel is erop vooruitgegaan, en de selectie is de beloning. Het wordt een test voor mij, want het niveau ligt veel hoger dan in Brugge. Ik wil zien waar ik me situeer tussen al die grote voetballers. Het zijn allemaal grote namen, maar als ik er één moet noemen waar ik fan van ben, dan Eden Hazard."

Behalve van Hazard is Vanaken ook een fan van Thierry Henry, die recent promoveerde van T3 naar T2 bij de Rode Duivels. "Ik ben altijd supporter geweest van Arsenal en heb Henry altijd bewonderd. Het is een eer om met hem te werken." Op welke positie bondscoach Martinez Vanaken wil inzetten, is nog niet helemaal duidelijk. "We hebben dat nog niet besproken. Het is al een eer om erbij te zijn. Ik wil genieten van deze week."