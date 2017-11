Van WhatsApp-berichten tot het kopiëren van Nike: detail in dispuut tussen Fellaini en New Balance gaat met de aandacht lopen TLB en KTH

11u22

Bron: Eigen berichtgeving 0 Getty/rv . Rode Duivels Marouane Fellaini (30) en de Amerikaanse sportfirma New Balance staan in een Londense rechtbank lijnrecht tegenover mekaar. De Rode Duivel claimt 2,4 miljoen euro van zijn vorige schoensponsor. Een contractueel dispuut is de oorzaak, maar toch gaat de discussie over de kwaliteit van de schoenen -een deelaspect van de kwestie- met een groot deel van de aandacht lopen. Vooral in de Engelse media.

Begin deze maand besliste Fellaini om zijn voormalige schoensponsor New Balance voor het Hooggerechtshof in Londen te slepen. De Rode Duivel deed dat omwille van een contractueel dispuut: in 2016, na drie jaar, werd de overeenkomst - per jaar zo’n 680.000 euro waard - beëindigd.

De kwaliteit van de voetbalschoenen van New Balance is een deel van de aanklacht, niet de voornaamste drijfveer waarvoor hij die grote som eist. In de dagvaarding werd vermeld dat de schoenen moesten worden gestoomd en uitgerokken, vooraleer ze perfect pasten. Fellaini beweert ook onder meer dat ze zijn voeten aanzienlijk hebben beschadigd en dat hij dat meermaals heeft aangekaart bij New Balance. Elementen van een randdiscussie dus, maar ze beheersen ook vandaag het (Engelse) nieuws.

RV Fellaini maakt reclame op Instagram voor New Balance

Kopiëren van Nike

'The Guardian' en 'Telegraph' komen immers naar buiten met enkele nieuwe elementen in de kwaliteitsdiscussie. Volgens de Britse media zou een (inmiddels vertrokken) leidinggevende van de Amerikaanse sportgigant Fellaini namelijk beloofd hebben dat New Balance het probleem zou oplossen door "de voetbalschoenen van Nike te kopiëren".

Ook over zijn nieuwe schoenen was de middenvelder van Manchester United volgens 'Telegraph' niet tevreden, al countert New Balance dat. Het bedrijf geeft aan dat Fellaini de schoen ooit - via WhatsApp-berichtjes - ‘perfect’ noemde en meteen twaalf paar bestelde.

“Onze firma zal zich tot het uiterste verdedigen”, liet de schoenenfabrikant eerder weten in een statement. “Het bedrijf heeft een jarenlange traditie in het maken van uitstekende schoenen voor atleten over de hele wereld. Het is ervan overtuigd op de juiste manier te hebben gehandeld en is Mr. Fellaini dankbaar voor het verstrekken van diensten in het verleden.” Ondertussen voetbalt die alweer een jaar op Nikes. Ook Adnan Januzaj en Vincent Kompany verlieten de voorbije jaren New Balance, wegens niet tevreden over de kwaliteit.

photo_news Fellaini draagt nu schoenen van Nike.