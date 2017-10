Van werkloos tot crossfittrainer in Marbella: dit doen (ex-)Duivels die Vertonghen zagen debuteren nu BART FIEREMANS

15u16 0 Photo News Rode Duivels Geen drempelvrees bij Jan Vertonghen, herinneren de ploegmaats zich over zijn debuutinterland. "Je zag ook meteen zijn goeie traptechniek", zegt Mark De Man. We overschouwen de troepen die op 2 juni 2007 naast Vertonghen speelden: wat was hun status toen en wat doen ze nu?



Stijn Stijnen

Toen: titularis bij Club Brugge en Rode Duivels. Ondanks de 1-2-nederlaag een van de uitblinkers. Pakte in totaal 30 caps.



Nu: begin dit jaar ontslagen als trainer van Sporting Hasselt, waar hij eerder voorzitter was. Voetbalanalist bij TV Limburg. Baatte tot voor kort met zijn vrouw een bed&breakfast in Nieuwerkerken uit, maar de relatie liep recent op de klippen.





Marouane Fellaini

Toen: lukte als 19-jarige in zijn derde interland zijn eerste goal, een knappe kopbaltreffer. Op die jonge leeftijd ook al incontournabel bij Standard.



Nu: titularis in de laatste duels bij Manchester United, dit seizoen al goed voor vier goals. Ligt in bovenste schuif van trainer José Mourinho. Bij Rode Duivels al 79 caps.

Timmy Simons

Toen: pas kampioen gespeeld met PSV als een van de absolute sterkhouders. Speelde positioneel sterk tegen Portugal, maar kansloos bij tegengoals. Verzamelde 94 caps.



Nu: bij Club bezig aan 20ste (!) seizoen als prof in de hoogste klasse. Met Vastgoedservice werkzaam in immobiliën en mede-eigenaar veldritteam.

Philippe Clement

Toen: vaste waarde in de verdediging bij Club. Tegen Portugal sterk in de duels, maar kon de foutjes bij tegengoals niet herstellen. Goed voor 38 caps.



Nu: hoofdtrainer Waasland-Beveren, doorgegroeid uit assistentschap bij Club Brugge. Schoot dit seizoen met W.-Beveren verrassend goed uit de startblokken.

Gaby Mudingayi

Toen: defensieve middenvelder bij Lazio Roma die het gros van zijn 17 caps onder bondscoach René Vandereycken verzamelde. Balverlies lag aan de basis van tweede Portugese goal.



Nu: vrije speler na ontbinding van zijn contract bij de Italiaanse tweedeklasser Pisa.

Emile Mpenza

Toen: voorlaatste interland onder bondscoach Vandereycken (52ste van 57 caps). Probeerde zijn internationale carrière bij Man City te herlanceren na een anonieme passage in Qatar.



Nu: op voetbalpensioen, volgt in Brussel lessen voor opleiding tot fitnesstrainer.

François Sterchele

Toen: zag zijn sterke seizoen bij Germinal Beerschot beloond met zijn eerste (en enige) basisplaats bij de Rode Duivels en een transfer naar Club Brugge. In totaal 4 caps.



Nu: overleed op 8 mei 2008 op 26-jarige leeftijd na een tragisch auto-ongeval met zijn Porsche.

Carl Hoefkens

Toen: Kende een moeilijke eerste helft als rechtsachter tegen Nani. Hoefkens was dat jaar actief bij Stoke City in de Engelse tweede klasse, The Championship. Haalde 22 caps.



Nu: woont in Marbella waar hij ook actief is als trainer in Crossfit, een combinatie van gewichtheffen, atletiek en gymnastiek.

Thomas Vermaelen

Toen: hield als linksachter Quaresma uit de wedstrijd. Maakte toen met Vertonghen het mooie weer als centraal duo bij Ajax.



Nu: houdt de bank warm bij Barcelona als vierde verdediger na Piqué, Mascherano en Umtiti. Hoopt op wintertransfer als speelkans uitblijft. Staat voor 63ste cap tegen Bosnië.

Steven Defour

Toen: kwam vooral na rust sterk uit de verf met ook een assist voor Fellaini. Had net zijn eerste seizoen bij Standard beëindigd, het jaar erop zou hij kampioen spelen.



Nu: vaste waarde als centrale middenvelder bij Premier Leagueclub Burnley FC. Telt 51 caps en is geselecteerd voor komend tweeluik.

INVALLERS

Mark De Man

Toen: kreeg na een sterk jaar bij Anderlecht, zonder daar onbetwist titularis te zijn, een kans bij België. Viel na rust in voor Hoefkens. Tweede van vijf caps na debuut op Portugal.



Nu: speelt nog voor het plezier bij de veteranen van Barça Tienen. Is vertegenwoordiger bij cosmeticagroep L'Oréal.

Tom De Mul

Toen: bij Ajax als groot talent ontbolsterd. Debuteerde als invaller voor Sterchele en startte vier dagen later in Finland. Nadien niet meer opgeroepen. Carrière doodgebloed door blessures.



Nu: runt het makelaarskantoor A Group MC, Professional Sport Management en behartigt zo onder meer de belangen van Vertonghen.





Karel Geraerts

Toen: viel een kwartier voor tijd in voor Mudingayi. Versierde na een sterk seizoen bij Standard een transfer naar Club Brugge, waar hij vier seizoenen zou voetballen. Raakte aan 20 caps.



Nu: vanaf deze zomer aan de slag als sportief coördinator bij KV Oostende, maar moest daar na het ontslag van Vanderhaeghe vertrekken.