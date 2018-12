Van stunt in Mexico ‘86, “Bedankt jongens”, tot het kneusje dat ons recordscore schonk: de EK-belagers van Rode Duivels doorgelicht GVS/YP/ODBS

02 december 2018

15u07

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Rusland, Schotland, Cyprus, Kazachstan en San Marino: dat zijn de (redelijk onaantrekkelijke) tegenstrevers van de Rode Duivels in de EK 2020-kwalificatiecampagne. Een voorstelling van de opponenten, mét een spraakmakend onderling duel als extra.

This is our #EURO2020 qualifiers group !



🔜 🆚 🇷🇺🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇨🇾🇰🇿🇸🇲 #REDTOGETHER 🇧🇪 pic.twitter.com/jbPgBl6ip4 Belgian Red Devils(@ BelRedDevils) link

Rusland

Het organiserende land van het voorbije WK lijkt de lastigste klant voor de Rode Duivels. Toch is dat relatief, want Rusland prijkt pas op een 48ste plek op de FIFA-ranking. Met de steun van het thuispubliek kan er echter veel, afgelopen zomer namen ze in de achtste finales van het WK verrassend de scalp van Spanje. Aleksandr Golovin, Fjodor Smolov en Aleksandr Samedov lijken de gevaarlijkste pionnen van het team.

De laatste confrontatie met de Duivels dateert van 28 maart 2017. Toen werd het in een oefenduel in Sotsji 3-3 nadat België een 1-3-voorsprong in het slot uit handen gaf. De laatste match met inzet vond plaats op het WK in Brazilië. Invaller Divock Origi zorgde voor een Belgisch feest na een geniale ingeving van Eden Hazard. De bondscoach van de Russen: Stanislav Tsjertsjesov. Rusland speelt haar thuismatchen in het Olympisch Stadion van Loezjniki, dat plaatst biedt aan liefst 81.000 fans.

Duel om nooit te vergeten

Uiteraard Mexico ‘86, toen België in de achtste finales na verlengingen het voormalige Sovjet-Unie naar huis stuurde. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, via Jan Ceulemans, Stéphane Demol en Nico Claesen pronkte de 3-4-eindstand na 120 minuten gebikkel op het scorebord. “Bedankt jongens.” Rik De Saedeleer was erbij en genoot met volle teugen mee.

Schotland

Uit pot drie krijgen we Schotland voorgeschoteld. In een niet zo ver verleden blikten onze Rode Duivels de Schotten in met 0-4, maar bondscoach Roberto Martínez waarschuwde al dat we straks tegen een heel andere ploeg zullen gaan spelen. Ronkende namen moeten we niet echt gaan zoeken in hun ploeg, al bewees James Forrest bijvoorbeeld met een hattrick tegen Israël in de Nations League wel dat hij de weg naar doel weet te vinden. Hampden Park is de thuisarena met 52.000 zitjes. De Schotten zijn het nummer 38 van de wereld en daarmee de hoogste geplaatste opponent van onze Rode Duivels.

Duel om nooit te vergeten

Voor de meest memorabele confrontatie met de ploeg waar ex-Genk-trainer Alex McLeish nu aan het roer staat, moeten we terug naar 2002. Toen kwamen de Rode Duivels na rood voor Eric Deflandre met tien man 2-0 achter, maar voormalig bondscoach Marc Wilmots en Daniël Van Buyten sleepten toch nog een punt uit de brand voor de Duivels.

Cyprus

Ook voor de laatste ontmoeting met de derde tegenstrever Cyprus graven we niet ver in het geheugen. In oktober 2017 tijdens de WK-voorrondes werden de eilandbewoners tureluurs gespeeld, al werd het ‘amper’ 4-0. Konstantinos Laifis kent u van bij Standard, een vedette heeft het team niet. Cyprus heeft zich nog nooit weten te plaatsen voor een Europees kampioenschap. De oefenmeester luistert naar de naam Christakis Christoforou, in het GSP-stadion kunnen 23.000 fans plaatsnemen.

Duel om nooit te vergeten

De voorbije jaren een Belgisch meesterschap dus, maar 23 jaar geleden verslikten de Duivels zich op Cypriotische bodem. We kwamen zelfs op achterstand na een doelpunt van Agathokleous, maar Gilles De Bilde bracht de Duivels nog langszij met een rake kopbal.

Kazachstan

Kazachstan - het FIFA-nummer 120 van de aardbol - is de voorlaatste opponent richting EURO 2020. Ook zij willen hun eerste EK-deelname bemachtigen. Zoek in de selectie niet naar een bekende naam, elke international speelt nog in de eigen Kazachse competitie. Dat verdediger Yuriy Logvinenko met 5 goals de topschutter is, spreekt boekdelen. Wél indrukwekkend is de Astana Arena, een knappe tempel voor 30.000 fans. Het laatste onderlinge duel dateert van 7 oktober 2011. Tijdens de kwalificatiecampagne voor het EK 2012 won België in Brussel met 4-1.

Duel om nooit te vergeten

In het Koning Boudewijnstadion dus een eenvoudige zege, maar de heenmatch in Kazachstan verliep een jaar eerder minder van een leien dakje. De man die België uiteindelijk de zege schonk: Marvin Ogunjimi. In zijn eerste interland tekende de globetrotter voor beide goals.

San Marino

Het land uit pot 6, en dus het kneusje van de groep. Dat is te zien aan zowat alles. Het is het nummer 211 van de FIFA-ranking, daarmee bengelt het helemaal onderaan het klassement. Op 31 jaar tijd won het amper één interland: in 2004 stuurde het Liechtenstein met het kleinste verschil wandelen. De mix van bakkers, beenhouwers, arbeiders en coach Pierangelo Manzaroli speelt haar interlands in het Stadio Olimpico, met een capaciteit van 6.600 zitjes. De laatste confrontatie dateert van 2006: België won met zware 8-0-cijfers.

Duel om nooit te vergeten

Zestien jaar geleden lukte onze nationale ploeg de hoogste score uit haar voetbalgeschiedenis, niet toevallig dus tegen San Marino. Het werd liefst 10-1, huidig Westerlo-coach Bob Peeters zorgde voor een hattrick.