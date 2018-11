Van “Roberto, luister naar José” tot “neem Dimata er al eens bij”: in het hoofd van onze huisanalist Marc Degryse Sander Van Den Broecke

18 november 2018

08u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Niet alleen José Mourinho was een aandachtig toeschouwer, donderdag in het Koning Boudewijnstadion, ook onze huisanalist Marc Degryse. Onze Special One blikt terug op IJsland en vooruit op Zwitserland. “Die eindfase van de Nations League is een cadeau.”

“Nations League is wél belangrijk”

“Ik vind de wedstrijd van zondag tegen Zwitserland belangrijk. De Nations League stelt misschien nog niet zo veel voor, maar als je die halve finale of finale haalt, dan speel je in principe tegen toplanden. De Rode Duivels hebben nood aan dat soort wedstrijden. We zijn nummer één in de wereld, we hebben een geweldige ploeg, maar tegen wie hebben we al mogen spelen? We hebben drie kwalificatiecampagnes achter de rug waarin we ploegen hebben geloot die niet veel voorstelden. Ook nu hebben we het niet getroffen met Zwitserland en IJsland. Op de grote toernooien hebben we vier topmatchen gespeeld: tegen Argentinië op het WK in Brazilië, tegen Italië op het EK in Frankrijk, en tegen Brazilië en Frankrijk op het WK in Rusland. Voor een ploeg als de onze is dat te weinig.”

