Van Puyvelde ruilt over drie weken België in voor China: "1 miljoen euro per maand? Ik wou dat het waar was"

09 oktober 2018

08u25 0 Rode Duivels Chris Van Puyvelde (58) staat voor zijn laatste wedstrijden met de Rode Duivels. Over drie weken ruilt hij zijn job als technisch directeur bij de Belgische voetbalbond in voor dezelfde functie in China. Een stap die zijn leven flink door mekaar zal schudden.

"Ik heb een oplossing voor het afschakelplan", lacht Chris Van Puyvelde. "Als ik alle mensen meeneem die me al hebben laten weten dat ze meewillen naar China, is het elektriciteitsprobleem hier in november opgelost. De regering mag me bellen."

Dat China kwam aankloppen bij de technisch directeur van de KBVB, is niet helemaal een verrassing. Van Puyvelde was de voorbije jaren regelmatig in China voor lezingen, realiseerde een samenwerking met de Chinese voetbalbond en bracht de Chinezen naar het Nationaal Voetbalcentrum in Tubeke.

"Privé is me drie, vier jaar geleden al gevraagd of ik ginder iets zou willen doen", vertelt Van Puyvelde. "Maar dat was allemaal niet concreet genoeg, daar zat geen plan achter. Toen ik twee weken geleden in Londen nog een afrondend gesprek had met de mensen van de Chinese voetbalbond (CFA, red.), hebben ze me wel verteld dat ze me de afgelopen 3,5 jaar intensief gevolgd hebben. Dat wist ik niet. Telkens wanneer ik ergens een uiteenzetting gaf, was er blijkbaar iemand aanwezig die naar de bond terugkeerde met de mededeling: 'Dit staat ons aan, dit is de manier waarop wij willen werken.'"

Met andere woorden: jij mag ze ginder gaan uitleggen hoe ze moeten werken...

"Zo werkt het niet. Als ik in China aan de slag ga, moet ik me aanpassen aan hen. Ik heb het boek van Arie Haan gelezen, die jaren in China gewerkt heeft. Dat heeft me heel veel bijgebracht. Bij een Chinees moet je eerst en vooral respect géven. Pas dan zeg je: 'We gaan het zo doen.' Je maakt van een rigoureuze training een training met veel plezier en je ziet de spelers vanzelf terugkomen. Als ik in China in de voormiddag een presentatie deed, ging ik dat na de middag ook altijd op het veld duidelijk maken."

