Van Puyvelde heeft lof voor het geheel: "Geen goeie dame blanche zonder slagroom" Pieter-Jan Calcoen

23 juni 2018

18u34

Bron: Eigen berichtgeving 1 Rode Duivels Tuurlijk genoot ook Chris Van Puyvelde tegen Tunesië van Romelu Lukaku en Eden Hazard. Maar net zo goed roemde de technisch directeur "het geheel": "De eenheid is belangrijk."

"Een glansprestatie", noemde Chris Van Puyvelde, technisch directeur van de Belgische voetbalbond en het hele toernooi ten dienste van de Rode Duivels, de 5-2-overwinning tegen Tunesië. "Maar we wisten al dat we kunnen voetballen. Wat ik zo mogelijk belangrijker vind, is de eenheid die ik zag. Als iemand een foutje maakt, krijgt hij meteen steun van een ploegmaat. Dat is mooi."

Hetzelfde kon gezegd over de offensieve animatie, met hoofdrollen voor Romelu Lukaku en Eden Hazard. Weer legde Van Puyvelde de nadruk op het team. "Want een goeie dame blanche heeft ook slagroom en chocoladesaus nodig. Je moet van alles wat hebben en dat hebben wij. Dat men ons nu ziet als titelfavoriet? Ach, laat de mensen maar roepen, dat geef ons enkel extra motivatie. Wat wij nu moeten doen, is de voeten op de grond houden. En gefocust verder werken, vanuit onze cocon, zoals we al enkele weken doen. We moeten stap per stap gaan."

De volgende horde is Engeland. Maar is het, met het oog op het vervolg van het toernooi, wel nuttig om voluit voor groepswinst te gaan? "Ik tel niet. Ik ben altijd slecht geweest in wiskunde, maar gelukkig kon ik het altijd goed uitleggen", grijnsde Van Puyvelde, die besloot met goed nieuws: "De blessure van Romelu? Ik denk niet dat het erg is, maar ik sprak de dokter nog niet."