Van plan om de Rode Duivels in Rusland tot de finale te volgen? Dan legt u best al een spaarpotje aan...

Rode Duivels De Rode Duivels volgen op een WK is behalve een onvergetelijke ook een heel erg dure ervaring. Dat berekende reisbureau 'Travelbird'. Als de Rode Duivels de finale halen en u beslist om hen het hele toernooi te volgen, dan kost u dat ruim 5.400 euro.

De Rode Duivels werden gisteren onderverdeeld in de gevreesde groep G. In die poule moeten verre verplaatsingen gemaakt worden, ook door de fans van de Rode Duivels. En dat zullen ze voelen in hun portefeuille.

Transport, hotels, tickets en andere uitgaven in Rusland zullen de Belgische supporters volgens 'Travelbird' 5.408,61 euro kosten, als de Duivels groep G winnen en het tot in de finale schoppen. Als de mannen van bondscoach Martínez tweede worden in hun groep, dan zal het 5.215,31 euro kosten om hen tot de finale te volgen. Dat heeft te maken met de verplaatsingen die verder in het toernooi gemaakt moeten worden.

Enkel de groepsfase volgen, zou 2.142 euro kosten en de groepsfase én de achtste finale volgen zou neerkomen op 2.920 euro. Wilt u ook de kwartfinale volgen? Dan zal u 3.570 euro van uw rekening zien verdwijnen en in het geval van de halve finale zelfs 4.562. Die kosten kunnen de fans volgens 'Travelbird' wel drukken door bijvoorbeeld in een hostel te verblijven in plaats van in een hotel, door een auto te huren om verplaatsingen te maken of door via Polen te reizen.

Lid zijn van '1895'

Wie kaartjes voor wedstrijden van de Rode Duivels wil bemachtigen moet wel lid zijn van ‘1895’. Wie nu lid wordt, blijft dat tot en met het EK 2020. Het lidmaatschap bij ‘1895’ kost tot 23 januari 35 euro, vanaf dan bedraagt het lidgeld 40 euro.

Wie alles als VIP wil beleven, kijkt zelfs aan tegen een kostenplaatje van 14.500 euro. Daarin zitten de toegangskaartjes voor zeven wedstrijden, de vluchten en de accommodatie vervat.