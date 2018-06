Van "kamikazevoetbal" tot "Brazilië geen favoriet tegen België": prominente buitenlandse journalisten wikken en wegen Rode Duivels NP/PJC/SK

25 juni 2018

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 42 Rode Duivels Zijn we nu echt zo goed? Omdat wij er soms te dichtbij staan: de Rode Duivels door de ogen van vijf vooraanstaande buitenlandse journalisten die getuige waren van de matchen van onze nationale ploeg.

Michael Yokhin – ESPN (Verenigde Staten) : " Brazilië zou geen favoriet zijn tegen België"

"Verrast ben ik niet. Kijk naar die ploeg. België heeft één van de drie beste selecties op dit WK. Jullie talent kan niet vergeleken worden met dat van Argentinië of Portugal. België is veel beter. Waar veel andere ploegen afhankelijk zijn van een superster – of een speler die denkt dat hij er één is –, leunen jullie niet op De Bruyne – voor mij de beste speler ter wereld na Messi en Ronaldo. Maar België heeft met Hazard, Mertens en Lukaku zoveel meer troeven. Ik zal niet vreemd opkijken als jullie straks het WK winnen. Oké, als België straks Brazilië zou treffen, is het geen favoriet. Maar Brazilië ook niet, hoor. Voorts valt jullie goeie teamgeest op. De kleedkamer is een groep vrienden. Da’s belangrijk als je zo veel sterren en ego’s telt. Neem nu die invalbeurt van Batshuayi. Je zag dat iedereen wilde dat hij zou scoren. De Belgen werken voor elkaar. Dat is een cruciaal element."

Valerio Clari – La Gazzetta dello Sport (Italië) : " Waren jullie invallers maar Italianen"

"Als een paar van jullie invallers – zoals Tielemans en Batshuayi – nu eens Italianen waren geweest, we bouwden een ploeg rond hen. (lacht) Met Nainggolan als aanvoerder. En dan had Italië zich wel gekwalificeerd voor dit WK. Jullie hebben voorin zó veel weelde, zó veel opties. België bewees dat het op een pak manieren kan scoren – ik heb genoten van Hazard – en dat Lukaku in topvorm zit – hij scoort met beide voeten. Hij is de afwerker van jullie geheel. (denkt) De echte De Bruyne zag ik nog niet, maar België is sowieso een kandidaat op eindwinst. Duitsland is niet beter dan jullie. Frankrijk en Brazilië zijn haalbaar. België is geen underdog meer – ik schat jullie op hetzelfde niveau in als die toplanden. Zeker door de ervaring die jullie op de vorige toernooien opdeden. Het enige voorbehoud dat ik heb, is dat jullie achterin soms in de problemen komen. De defensie geeft niet altijd een stabiele indruk. Vooral links dan, op de flank van Carrasco."

Martin Vieira Fernandez - Globo (Brazilië) : " Lukaku is, samen met Ronaldo, de beste spits op dit WK"

"In Brazilië voorspelden veel voetballiefhebbers: ‘Let op voor België, want het is een sterk elftal.’ Wel, die hoge verwachtingen zijn ingelost. Vooral Romelu Lukaku is straf. Voor mij persoonlijk is hij, samen met Cristiano Ronaldo, de beste spits op dit WK, beter dan namen als Lewandowski, Agüero en Suárez, die nochtans meer adelbrieven hebben. Aan de andere kant is het duidelijk dat het defensief matig is, al hoeft dat met deze aanvallers geen probleem te zijn: als je telkens vijf keer scoort, kun je wel eens een goal slikken. In Brazilië zou men liefst België vermijden in de kwartfinales, want het zou nipt zijn – jullie kunnen wereldkampioen worden. Het enige verschil zijn de sterren op ons shirt, in kwaliteit moeten jullie niet onderdoen, ondanks de aanwezigheid van Neymar. Voor de neutrale toeschouwer zou het alvast een leuke partij worden: verdedigen zit niet niet in het DNA van jullie generatie, net zoals dat bij de Brazilianen het geval is."

Joël Domenighetti - L’Équipe (Frankrijk): " Wachten op die ene referentiematch"

"België is de beste counterploeg ter wereld. Niemand anders geraakt zo snel aan de overkant van het veld. Tel daarbij de klinische manier van afwerken – twee kansen zijn gelijk aan minstens één goal – en het is logisch dat die demonstratie tegen Tunesië voor mij niet uit het niks komt. Alleen vind ik het voorlopig te vroeg om euforisch te zijn, ondanks het talent. Ik volg de Rode Duivels nu al een paar jaren en wacht nog steeds op die ene referentiematch. Dit hebben jullie nog niet getoond tegen een topland. Ook heb ik bedenkingen bij de linkerflank, waar een instinctieve speler als Yannick Carrasco veel te veel moet nadenken – hij is het niet gewoon om te verdedigen. Het beste bewijs was dat zelfs teams als Panama en Tunesië tot kansen kwamen. Moeten jullie daarom twijfelen? Neen, want het voetbal is véél beter dan in 2014 en 2016, dat is positief. En als de Belgen nu ook bevestigen in de achtste finale, kunnen jullie ver geraken."

Valentijn Driessen - De Telegraaf (Nederland): " Achterin is het een gatenkaas"

"Die uitslag tegen Tunesië zegt helemaal niks, want die tegenstander stelt weinig voor. Ik denk dat de Belgen verblind worden door deze resultaten want ze denken echt dat je zo kan voetballen tegen toplanden. Wel, dat is niet zo – dit is kamikazevoetbal. Achterin is het een gatenkaas. Met die drie achterin wordt het gewoon niks tegen de grote teams. In de tweede ronde zal het al over zijn. In België denkt men dat een halve finale of zelfs winst erin zit, maar dat denken ze verkeerd. Of ze hebben weinig verstand van voetbal. Als deze ploeg tegen een goede aanval komt te spelen, dan gaan ze veel goals incasseren. En dan kun je enkel overleven als alles binnen gaat. Dat kan die Lukaku wel: afwerken. Voor het overige maakt hij echter te veel fouten, net als Hazard. De Bruyne vind ik beter, maar die moet controlerend spelen. Zonde, want op die manier wordt hij helemaal verknald. Neen, België wordt geen wereldkampioen."