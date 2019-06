Van een ex-turner tot de man met vier wekkers: deze Jonge Duivels strijden straks om de Europese titel Pieter-Jan Calcoen & Jonas Van de Veire

16 juni 2019

08u30 0 EK voor beloften Van een voormalige turner over een schietschijf van Lukaku tot een vaste klant van kapster Rita in Mol. Dit moet en mag u weten over het bonte gezelschap Jonge Duivels dat straks (18u30 tegen Polen) aan het EK voor beloften begint in het Italiaanse Reggio Emilia.

DOELMANNEN

Nordin Jackers (Racing Genk, 21 jaar, 11 caps, 5 clean sheets)

Wat u moet weten: onbetwiste nummer één. Telde vijf clean sheets in negen wedstrijden tijdens de kwalificatiecampagne. Moderne doelman die houdt van druk.

Wat u mag weten: ‘Jacky’ voor de vrienden. Binnengehaald bij de U9 van Genk als veldspeler. Greep evenwel iedere kans om in doel te staan - tegen de zin van papa. Trok vervolgens naar STVV als keeper en daar heropgevist door zijn ex-club.

Ortwin De Wolf (Lokeren, 23 jaar, 2 caps, 2 clean sheets)

Wat u moet weten: depanneerde foutloos in het beslissende kwalificatieduel tegen Zweden. Speelde sinds eind januari geen match meer door transferperikelen en de degradatie van Lokeren.

Wat u mag weten: stond in maart vorig jaar plots tussen de Rode Duivels op training omdat Roberto Martínez een doelman tekort kwam voor het trainingspartijtje. Kon geen enkele bal stoppen van Lukaku.

Jens Teunckens (Antwerp, 21 jaar, 2 caps, 0 clean sheets)

Wat u moet weten: derde doelman met toernooi-ervaring: speelde al het EK en WK bij de U17. Heeft de toekomst voor zich, want de enige keeper die na de zomer nog mag uitkomen voor de beloften.

Wat u mag weten: houdt er een bijzonder ritueel op na. Doet voor een match alles eerst links: kous, scheenbeschermer en handschoen aantrekken én met die voet op het veld stappen. Houdt van Engelstalige hiphop en wielrennen.

VERDEDIGERS

Dion Cools (Club Brugge, 23 jaar, 15 caps, 3 goals)

Wat u moet weten: overbodig bij Club, allerminst bij Jong België. Samen met Schrijvers de enige die geen minuut miste tijdens de campagne. Scoorde een cruciale treffer in de openingsmatch tegen Malta. Leider in de kleedkamer.

Wat u mag weten: heet voluit Dion-Johan Cools. Papa was namelijk aanbidder van Johan Cruijff en wou absoluut zijn voornaam gebruiken. Heeft Maleisische roots door zijn moeder. Wordt bestookt door fans uit het land om voor hun nationale ploeg te kiezen.

Wout Faes (KV Oostende, 21 jaar, 12 caps, 0 goals)

Wat u moet weten: een zekerheid. Steeds minstens een zesje, goed opbouwend en met een degelijk kopspel. Kan fysiek wel nog stappen zetten. Ex-kapitein van de generatie 1998.

Wat u mag weten: vertrouwt zijn krullenbol enkel toe aan kapster Rita in Mol. “Zij is de enige die het goed doet.” Gaat in zijn geboortedorp ook geregeld vissen aan de zandputten met zijn oom.

Sebastiaan Bornauw ( Anderlecht, 20 jaar, 2 caps, 0 goals)

Wat u moet weten: kan zowel met links als met rechts een lange bal trappen. Zeer sterk in de duels. Is perfect tweetalig, coacht voortdurend.

Wat u mag weten: wilde geneeskunde studeren, tot hij doorbrak bij Anderlecht. Belt elke week met makelaar Daniel Van Buyten om zijn wedstrijden te analyseren. Zijn eerste club was Wydad Casablanca in Marokko.

Casper De Norre (Racing Genk, 22 jaar, 7 caps, 0 goals)

Wat u moet weten: de man van Walem op linksachter. Tactische discipline en offensieve impulsen.

Wat u mag weten: zet zich in voor de strijd tegen kanker - de ziekte waar hij vorig jaar zijn moeder aan verloor. Hecht veel belang aan een diploma. Begon aan criminologie, maar moest door tijdsgebrek overschakelen naar marketing.

Elias Cobbaut (Anderlecht, 21 jaar, 7 caps, 0 goals)

Wat u moet weten: kan de hele linkerflank aan. Defensief niet de betrouwbaarste, maar compenseert dat met veel strijdlust en offensieve impulsen.

Wat u mag weten: de fans van ex-club KV Mechelen hadden een leuk spandoek: ‘Proud to be Cobbaut’. Nam in juni 2017 onvoorbereid en tot onvrede van KVM deel aan de Pallieterjogging in Lier, waar hij... tweede werd.

Rocky Bushiri (AS Eupen, 19 jaar, 4 caps, 0 goals)

Wat u moet weten: back-up centraal achterin. Fysiek sterke verdediger die vol ongeduld wacht op zijn eerste basisplek bij de beloften.

Wat u mag weten: noemt Vincent Kompany zijn grote voorbeeld. Zet zich in zijn vrije tijd in voor vluchtelingen. Liep stage op het secretariaat van KV Oostende op het moment dat hij debuteerde voor de kustploeg.

Alexis Saelemaekers ( Anderlecht, 19 jaar, 5 caps, 0 goals)

Wat u moet weten: ondanks zijn vliegende start bij Anderlecht nooit een basispion geworden. Bij zijn club veelal rechtsback, Walem ziet hem ook als rechtsbuiten. Soms wat nonchalant.

Wat u mag weten: voormalig turner, wat zich in zijn puberteit uitte na doelpunten: dan maakte hij een salto. Werd een praktiserende christen op advies van Albert Sambi Lokonga. Begon pas op zijn elfde met clubvoetbal.

Jur Schryvers (Waasland-Beveren, 22 jaar 6 caps, 0 goals)

Wat u moet weten: polyvalent. Een werkkracht. Door Philippe Clement meegenomen van Club naar Waasland-Beveren.

Wat u mag weten: luistert voor elke wedstrijd naar ‘Remember The Name’ van Fort Minor. Zat in Essen op dezelfde school als Mathieu van der Poel. Golft met zijn jongere broer in zijn vrije tijd.

MIDDENVELDERS

Bryan Heynen (Racing Genk, 22 jaar, 9 caps, 0 goals)

Wat u moet weten: stille kampioenenmaker van Genk, die al langer cruciaal is bij Jong België. Geloofd om zijn vista, techniek en rust. Ook steeds vaker doeltreffend.

Wat u mag weten: introvert karakter. Klapte vroeger al eens dicht voor de klas bij een spreekbeurt. Haat het om interviews met zichzelf te herbekijken.

Dries Wouters (Racing Genk, 22 jaar, 4 caps, 0 goals)

Wat u moet weten: opgeleid als verdediger. Door Clement bij Genk ook tot middenvelder gebombardeerd. Beschikt over een groot recuperatievermogen maar eveneens sterk in de opbouw. Pas in extremis opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Vanlerberghe.

Wat u mag weten: maakte als 18-jarige onverhoopt zijn basisdebuut in een bekermatch tegen Moeskroen. “Pas om half twee vanmiddag belde de hulptrainer mij. Ik miste de oproep zelfs doordat ik op school zat.”

Samuel Bastien ( Standard, 22 jaar, 11 caps, 1 goal)

Wat u moet weten: won elke interland met inzet waarin hij startte. Zorgt voor balans en heeft veel infiltratievermogen.

Wat u mag weten: speelde zich in de Serie B bij Avellino in de kijker van... Liverpool, maar vond die stap te groot. Geadopteerd toen hij twee maanden oud was. Bezorgd om de opgang van extreemrechts.

Alexis De Sart (STVV, 22 jaar, 12 caps, 1 goal)

Wat u moet weten: complete middenvelder. Maakte zijn laatste tien caps als invaller. De derde De Sart op een EK voor beloften: papa Jean-Francois coachte op de twee vorige.

Wat u mag weten: verkiest rugnummer 5. Niet omdat zijn vader daar ook mee speelde, wel om een overleden vriend te eren. Verzot op ‘escape games’ en reizen. Met broer Julien in één team spelen is zijn voetbaldroom.

Orel Mangala ( Hamburg, 21 jaar, 6 caps, 0 goals)

Wat u moet weten: drong zelf aan op een uitleenbeurt aan Hamburg, want kreeg geen garanties bij Stuttgart. Sterk en zuiver aan de bal.

Wat u mag weten: deelde bij Dortmund een appartement met Alper Ademoglu, die toen bij aartsrivaal Schalke 04 zat. Bracht Anderlecht 2,5 miljoen euro op zonder een minuut te hebben gespeeld.

Stephane Omeonga ( Hibernian, 23 jaar 7 caps, 0 goals)

Wat u moet weten: pitbull op het middenveld. Genoa leende hem de voorbije maanden uit aan het Schotse Hibernian, waar hij zich ontpopte tot een smaakmaker. Kreeg zijn opleiding bij Standard en Anderlecht.

Wat u mag weten: had voor zijn huurperiode nog nooit een voet op Schotse bodem gezet. Koos voor Hibernian na een indrukwekkende powerpointpresentatie. “Ze wisten alles van me.”

Siebe Schrijvers ( Club Brugge, 22 jaar, 20 caps, 4 goals)

Wat u moet weten: aanvoerder en verlengstuk van de coach. De meest constante pion in de kwalificaties. Zijn solo in de slotminuten tegen Turkije leverde een belangrijke zege op.

Wat u mag weten: overwoog als student een Erasmusjaar kinesitherapie in Spanje. Bidt voor het slapengaan geregeld tot zijn grootvader, die vijf jaar geleden overleed. Is een grote fan van Formule 1.

Yari Verschaeren ( Anderlecht, 17 jaar, 0 caps, 0 goals)

Wat u moet weten: konijn uit de hoed van Walem, want miste de voorbereiding door examens. Krijgt wellicht een rol als joker. Kan centraal en op de flank spelen.

Wat u mag weten: zat tot voor kort op internaat in Anderlecht, waar zijn kamer de naam ‘Old Trafford’ heeft. Weigerde een paar jaar geleden een aanbieding van PSV. Vader Günther voetbalde onder Dury bij Zultse VV.

AANVALLERS

Aaron Leya Iseka (Toulouse, 21 jaar, 14 caps, 3 goals)

Wat u moet weten: de doelpuntenhoop na het uitvallen van Dimata. Razendsnelle en technisch verfijnde spits. Alleen vallen zijn cijfers dit seizoen tegen: 4 goals in 28 competitiematchen.

Wat u mag weten: zijn kledingstijl doet denken aan die van een Amerikaanse rapper. Heeft ook een zwak voor de VS. Zeker voor de NBA, met Stephen Curry en James Harden als favorieten.

Dodi Lukebakio (Fortuna Düsseldorf, 21 jaar, 14 caps, 4 goals)

Wat u moet weten: het EK moet de climax worden van een uitstekend jaar bij Düsseldorf. Door zijn snelheid en dribbels een gesel op de flank. Kan ook diep in de spits spelen.

Wat u mag weten: heeft al drie jaar een vaste relatie, maar zweert vanuit zijn geloof bij geen seks voor het huwelijk. Zet vier wekkers om zeker te zijn dat hij zich niet overslaapt.

Isaac Mbenza ( Huddersfield, 23 jaar, 13 caps, 2 goals)

Wat u moet weten: voelt zich naar eigen zeggen een spits, maar kan ook als buitenspeler opereren. Het degraderende Huddersfield lichtte de aankoopoptie bij Montpellier.

Wat u mag weten: geboren in het Franse Saint-Denis. Zorgde voor vijf minuten oponthoud na zijn goal tegen Manchester United door het voetstukje van de cornervlag kapot te trappen.

Francis Amuzu ( Anderlecht, 19 jaar, 4 caps, 2 goals)

Wat u moet weten: kwam alleen in actie in oefenduels. Deed het daarin wel prima: scoorde tegen Italië het enige doelpunt en was ook tegen Denemarken (3-2-verlies) trefzeker.

Wat u mag weten: zoon van ex-Standard en -KV Mechelenspeler Theophilus. Stond net voor zijn doorbraak bij Anderlecht op de radar van Club Brugge. Zijn lievelingsgerecht is kip in roomsaus.