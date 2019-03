Van Andrey Lunev tot Artem Dzyuba: de elf van Rusland doorgelicht Frank Dekeyser

21 maart 2019

14u53 0 Rode Duivels Rusland komt mogelijk met onderstaande spelers aan de aftrap in het Koning Boudewijnstadion. Hun elftal, voor u doorgelicht.

Andrey Lunev **

Doelman - Zenit Sint-Petersburg - 27 jaar

Wat u moet weten: Doelman met goede reflexen. Staat meestal goed gepositioneerd, moeilijk te kloppen vanop afstand.

Wat u mag weten: Kon ooit zijn schulden bij de bank niet terugbetalen. Moest toen rondkomen met ongeveer 175 euro per maand.

Caps: 7

Mario Fernandes **

Rechtsachter - CSKA Moskou - 28 jaar

Wat u moet weten: Eén cap voor vaderland Brazilië. Aanvallend ingesteld. Scoorde op het afgelopen WK in de kwartfinale tegen Kroatië.

Wat u mag weten: Een voormalige drinkebroer. Bij Gremio vond je hem vooral terug in nachtclubs en at hij bijna elke dag fastfood. Sukkelde in die periode met een depressie.

Caps: 14

Georgi Dzhikiya ***

Centrale verdediger - Spartak Moskou - 25 jaar

Wat u moet weten: Wordt aanzien als de beste centrale verdediger in Rusland. Sterk in het duel en de interceptie.

Wat u mag weten: Wil graag Spiderman zijn: “om alle ballen en aanvallers te pakken”. Kreeg voor een match in de Champions League ooit een papier van een kindje. “Georgi Dzhikiya, jij bent de beste verdediger.”

Caps: 13

Andrei Semenov *

Centrale verdediger - Akhmat Grozny - 29 jaar

Wat u moet weten: Stille kracht. Een verdediger die zich vastbijt in zijn tegenstander. Pakte in zijn carrière slechts één rechtstreekse rode kaart. Speelde nooit voor een Russische topclub.

Wat u mag weten: Deelt zijn naam onder meer met een Russische MMA-vechter - de witte haai.

Caps: 8

Fedor Kudryashov **

Centrale verdediger - Istanbul Basaksehir - 31 jaar

Wat u moet weten: Rechttoe, rechtaan verdediger. Kan ook als linksachter spelen. Ongedisciplineerd. Inzet: 100%.

Wat u mag weten: Trapte ooit de kleedkamerdeur van de scheidsrechters in omdat ze een fout niet hadden gefloten. “Mijn neus is gebroken, ‘dumb lizards’.”

Caps: 26

Yuri Zhirkov ***

Linksachter - Zenit Sint-Petersburg - 35 jaar

Wat u moet weten: Meest ervaren pion bij de Russen. Zijn devies? ‘Bluvn goan.’ Teruggehaald uit pensioen om blessures op te vangen.

Wat u mag weten: Is een verwoed verzamelaar van memorabilia van de Tweede Wereldoorlog.

Caps: 87

Daler Kuzyaev **

Rechtsmidden - Zenit Sint-Petersburg - 26 jaar

Wat u moet weten: Polyvalente middenvelder. Kan zowel in de defensie, op het middenveld als vooraan spelen. Een groot uithoudingsvermogen.

Wat u mag weten: Bolleboos. Heeft een masterdiploma management aan de St. Petersburg State University.

Caps: 17

Aleksandr Golovin ****

Centrale middenvelder - AS Monaco - 22 jaar

Wat u moet weten: Snelle denker, goede voeten, vista. De meest creatieve der Russen. Scoorde bij zijn debuut in de nationale ploeg.

Wat u mag weten: Groeide op in het kleine Siberische mijnstadje Kaltan. Ga dat zien op Youtube: Golovin die wegstapt tijdens een tv-interview.

Caps: 25

Yuri Gazinskiy ***

Centrale middenvelder - Krasnodar - 29 jaar

Wat u moet weten: Scoorde vorig jaar het eerste WK-doelpunt. Middenvelder met vele longen. Laatbloeier.

Wat u mag weten: Alexandra Ivanova-Gazinskaya, zijn vrouw, is een bekende Russische modeblogster en styliste.

Caps: 16

Denis Cheryshev ****

Linksmidden - Valencia - 28 jaar

Wat u moet weten: Zeer goede linkervoet, uitstekende pass in de voeten. Vindt goed de ruimtes, opgeleid bij Real Madrid.

Wat u mag weten: Was vorig jaar onderwerp van een dopingonderzoek. Zijn vader zei dat hij was ingespoten met een groeihormoon bij Villarreal. Cheryshev ontkende en werd uiteindelijk ook vrijgesproken.

Caps: 20

Artem Dzyuba ***

Spits - Zenit Sint-Petersburg - 30 jaar

Wat u moet weten: Sterke spits van 1m96. Wint veel kopduels. Topschutter van de huidige selectie. Maar scoorde sinds 25 oktober slechts één doelpunt.

Wat u mag weten: Een grapjas. Postte op de dag van de WK-match om de derde plaats een foto samen met Aleksandr Kerzhakov verkleed als Witsel. Onderschrift: ‘supporting belgium’.

Caps: 15