Van -3 naar +99: geen enkele nationale ploeg scoort meer dan de Duivels Johan Serkijn & Geert Lambaerts

10 september 2018

07u34 1 Rode Duivels Goals, goals, goals. Die maken de Rode Duivels aan de lopende band en ze krijgen er in verhouding amper binnen. Met de 0-4 in Schotland bevestigen Lukaku en co hun status van vlotst scorende nationale ploeg ter wereld. In vier jaar is het algemene doelpuntensaldo van België van -3 naar +99 gegaan. Van een sprong voorwaarts gesproken.

Flashback naar 5 maart 2014. België speelt gelijk tegen Ivoorkust (2-2) in een oefeninterland richting WK 2014 in Brazilië. Na die 713de interland van de Belgen staat de teller op 1199 goals voor en 1202 goals tegen, -3 dus. Eind mei 2014 maken ze daarop komaf met Luxemburg met 5-1 en bedraagt het doelpuntensaldo +1. In de daaropvolgende interlands gaat het steeds verder de positieve kant uit. In 59 matchen bolt de trein slechts zes keer lichtjes achteruit na een nederlaag en is er achtmaal een tijdelijke stilstand na een gelijkspel.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN