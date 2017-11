Uitvoetballend ondermaats en positioneel zeker niet indrukwekkend: Ook Kabasele kan niet overtuigen Pieter-Jan Calcoen

22u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 AFP Rode Duivels Leander Dendoncker glimlachte eens vanop de bank. Na Dedryck Boyata en Laurent Ciman haalde nu ook Christian Kabasele (26) achterin de ondergrens niet.

Christian Kabasele. Voor gisteren goed voor één oefeninterland, in 2016 tegen Nederland (1-1). Maar belangrijker: dit seizoen stilaan een vaste waarde bij Premier League-club Watford - tien wedstrijden, negen basisplaatsen, één doelpunt. Voldoende voor Roberto Martínez, die zijn systeem in balbezit na de kritiek van Kevin De Bruyne deze week effectief niet aanpaste, om Kabasele een kans te gunnen tegen de kleine, kwieke aanvallers van WK-ganger Japan.

Photo News

Veel alternatieven waren er natuurlijk niet. Leander Dendoncker hoeft Martínez niet meer te testen - de bondscoach weet wat hij aan de West-Vlaming heeft. Dedryck Boyata en Laurent Ciman waren dan weer helemaal door het ijs gezakt tegen Mexico vorige week. Vandaar de tweede cap voor Kabasele.

Indruk maken deed de voormalige speler van Eupen, Mechelen en Racing Genk niet. Daarvoor acteerde hij te nerveus. Vooral opbouwend - toch een belangrijke kwaliteit als je op rechts in de driemansdefensie staat - was het simpelweg niet goed. Dat hadden ook de Japanners snel door: ze lieten Kabasele geregeld vrij, omdat ze wisten dat hij toch geen goeie pass zou versturen. Ook positioneel was Kabasele zeker niet indrukwekkend - hij stond maar wat te zwemmen.

Photo News

Nochtans sprong Thomas Meunier voldoende bij op rechts. Bij balverlies was Meunier - als gevolg van zijn verleden bij Club luid toegejuicht door de fans - rechtsachter, wat maakte dat Kabasele een centraal duo kon vormen met Thomas Vermaelen. Makkelijker kan je taak niet zijn, toch? En nóg straalde Kabasele twijfels. Zo mocht hij met een slechte interceptie kort na het openingsdoelpunt van Romelu Lukaku bijna de gelijkmaker op zijn conto schrijven - hij was echt wel heel zwak, hoor.

Zou zijn rugnummer - 24 - symbolisch zijn? In elk geval: als dit de lakmoesproef was voor Kabasele richting WK-selectie haalt hij de 23 namen niet.

Dan mag Dendoncker meer hoop koesteren, zelfs als Toby Alderweireld en Vincent Kompany fit zijn. Het is een publiek geheim dat Martínez houdt van de voetballer Dendoncker, een jongen met een specifiek profiel en veel polyvalente. Zonder te spelen, scoorde de Anderlecht-sterkhouder punten. Met dank aan Kabasele.

AFP

BELGA